Основы полезного завтрака: 4 необходимых ингредиента для похудения

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Диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл предложила завтрак, благодаря которому можно прямо с утра активизировать в организме процессы метаболизма и добиться похудения за счет сжигания лишних калорий.

Главное, отмечает эксперт, завтрак пропускать нежелательно в принципе. Тот, кто полноценно поел с утра, не будет в течение всего дня постоянно что-то жевать.

"Многие думают, что отказ от завтрака является ключом к потере веса, однако именно сытная пища, съеденная с утра, держит нас сытыми и позволяет не соблазняться перекусами в течение дня", - отметила диетолог.

Качественных углеводов утром не нужно бояться: они обеспечат мозг и мышцы необходимой энергией - это во-первых. К ним относятся, например, цельнозерновые низкокалорийные углеводы.