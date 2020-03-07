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Основы полезного завтрака: 4 необходимых ингредиента для похудения

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Основы полезного завтрака: 4 необходимых ингредиента для похудения
01:58 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Всего четыре изменения в завтраке помогут сбросить лишние килограммы.

  • 1

    Диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл предложила завтрак, благодаря которому можно прямо с утра активизировать в организме процессы метаболизма и добиться похудения за счет сжигания лишних калорий.

    Главное, отмечает эксперт, завтрак пропускать нежелательно в принципе. Тот, кто полноценно поел с утра, не будет в течение всего дня постоянно что-то жевать.

    "Многие думают, что отказ от завтрака является ключом к потере веса, однако именно сытная пища, съеденная с утра, держит нас сытыми и позволяет не соблазняться перекусами в течение дня", - отметила диетолог.

    Качественных углеводов утром не нужно бояться: они обеспечат мозг и мышцы необходимой энергией - это во-первых. К ним относятся, например, цельнозерновые низкокалорийные углеводы.

  • 2

    Во-вторых, диетолог советует включить в меню белковые продукты. Например, в понедельник это будет пара вареных яиц, во вторник - творог, в среду - отварная рыба. Вместе с белковым продуктом хорошо съесть кашу из цельнозерновой крупы.

  • 3

    В третьих, к этим блюдам следует добавить овощи и фрукты, которые пополнят организм клетчаткой и витаминами.

  • 4

    В-четвертых, нужно есть хорошие жиры, включая оливковое масло, авокадо, орехи, семена и арахисовое масло.

    Ранее немецкий триатлет Ян Фродено, олимпийский чемпион 2008 года и неоднократный чемпион мира в гонке Ironman, рассказал, какой рацион питания помогает ему не набирать лишний вес и быть сильным. По его словам, с утра он пьёт эспрессо и ничего не ест. Употребление этого напитка помогает сжигать жир, считает спортсмен. А уже тренировки Фродено предпочитает протеиновый коктейль и арахисовое масло.

Простые и эффективные средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья

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Здоровье, Похудение, Завтрак, Польза, Полезная еда.
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