Мята: целебное растение, которое поможет справиться с голодом

Новости шоу бизнеса:Названо растение, способное контролировать аппетит.

Американские диетологи рекомендуют для борьбы с перееданием использовать мяту – растение, которое пользуется спросом и в медицине, и в косметологии.

Специалисты говорят, что запах мяты способен усмирить приступы голода, потому что в этом растении содержатся летучие вещества, которые воздействуют на рецепторы мозга. Результаты исследования показали, что под действием аромата мяты люди контролируют свой аппетит и употребляют меньше калорийной пищи.

В комплексе с правильным питанием и регулярными физическими упражнениями, мята помогает активнее избавляться от лишних килограммов, а также улучшает метаболизм и помогает при расстройствах желудочно-кишечного тракта.

Диетологи рекомендуют заваривать себе чай с мятой или приобрести эфирное масло мяты и капнуть его на запястье, чтобы с помощью запаха контролировать свой аппетит.

Помимо этого, мята оказывает успокаивающее действие на организм, она расслабляет, восстанавливает силы, помогает при бессоннице и нормализует давление.