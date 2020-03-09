Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Эпидемия коронавируса COVID-19 в мире: заболевших все больше
Эпидемия коронавируса COVID-19 в мире: заболевших все больше
ОПЕК и Россия не смогли договориться: цены на нефть упали на 30%
ОПЕК и Россия не смогли договориться: цены на нефть упали на 30%
Manchester is red: как МЮ уничтожил Сити в дерби (Видео)
Manchester is red: как МЮ уничтожил Сити в дерби (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 марта

Йод в организме: какие продукты нужно есть

Йод в организме: какие продукты нужно есть
11:22 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Морские водоросли известны тем, что в них содержится большое количество йода.

Йод — важнейшей минерал, используемый организмом для выработки гормонов щитовидной железы. Эти гормоны, в свою очередь, помогают контролировать обмен веществ, развитие костей и мозга во время беременности.

В новом исследовании ученые из Дании и Гренландии определили содержание йода и диетическое воздействие съедобных морских водорослей.

Они обнаружили,что два вида водорослей, распространенных в Арктике, а именно Chondrus crispus (ирландский мох) и Ascophyllum nodosum, являются отличными источниками йода.

Исследователи собрали образцы мочи у людей, живущих на Аммассалике, острове на юго-востоке Гренландии. Взрослые в возрасте от 50 до 69 лет сообщили о частоте их потребления водорослями. В течение двух дней 1,1 и 1,9 мг из 2,1 и 4,6 мг йода, выделенного из арктических водорослей выводились ими с мочой.

Большинство из участников исследования сообщали, что едет водоросли несколько раз в неделю. Это говорит о высокой биодоступности йода содержащихся в арктических водорослях.

Сколько фиников можно съедать за день?
Сколько фиников можно съедать за день?Читать полностью

Почему йод важен?

Люди должны получать достаточное количество йода из своего рациона, чтобы вырабатывать достаточное количество гормонов щитовидной железы. Эти гормоны помогают регулировать частоту сердечных сокращений, кровяное давление, температуру тела и даже массу тела.

Дефицит йода не только вызывает увеличение щитовидной железы — состояние, известное как зоб, — это также негативно влияет на работу мозга. Дефицит йода может даже задерживать умственное и умственное развитие детей грудного и раннего возраста, в результате чего у них IQ ниже среднего.

Если вам не нравятся водоросли на вкус, вы можете употреблять их виде добавок к пище.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Водоросли, Йод, Морские водоросли, Советы медиков, Польза водорослей, Йод в организме.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"
02 В Сирии произошло масштабное ДТП: 32 погибших, более 70 раненых
03 Кашель как рукой снимет: что нужно пить при простуде
04 Разумков объяснил, почему произошла смена правительства
05 ВОЗ разрушает мифы: вещи, которые не помогут защититься от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди, тепло и туман: прогноз погоды на неделю
Дожди, тепло и туман: прогноз погоды на неделю
Катастрофа МН17: В Нидерландах начинается громкий судебный процесс
МН17: В Нидерландах начинается громкий судебный процесс
Гений украинского народу: сегодня отмечают 206 годовщину со дня рождения Тараса Шевченко
Сегодня отмечают годовщину со дня рождения Шевченко
Пасхальный пост в 2020 году: церковные правила и народные традиции
Пасхальный пост в 2020 году: церковные правила и народные традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь