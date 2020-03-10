Диетологи назвали изменения в завтраке, которые помогут похудеть

Новости шоу бизнеса:Тот, кто полноценно поел с утра, не будет в течение всего дня.

Диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл предложила завтрак, благодаря которому можно прямо с утра активизировать в организме процессы метаболизма и добиться похудения за счет сжигания лишних калорий.

Главное, отмечает эксперт, завтрак пропускать нежелательно в принципе. Тот, кто полноценно поел с утра, не будет в течение всего дня постоянно что-то жевать.

— Многие думают, что отказ от завтрака является ключом к потере веса, однако именно сытная пища, съеденная с утра, держит нас сытыми и позволяет не соблазняться перекусами в течение дня, — отметила диетолог.

Качественных углеводов утром не нужно бояться: они обеспечат мозг и мышцы необходимой энергией — это во-первых. К ним относятся, например, цельнозерновые низкокалорийные углеводы.

Во-вторых, диетолог советует включить в меню белковые продукты. Например, в понедельник это будет пара вареных яиц, во вторник — творог, в среду — отварная рыба. Вместе с белковым продуктом хорошо съесть кашу из цельнозерновой крупы.

В третьих, к этим блюдам следует добавить овощи и фрукты, которые пополнят организм клетчаткой и витаминами.

В-четвертых, нужно есть хорошие жиры, включая оливковое масло, авокадо, орехи, семена и арахисовое масло.

Ранее немецкий триатлет Ян Фродено, олимпийский чемпион 2008 года и неоднократный чемпион мира в гонке Ironman, рассказал, какой рацион питания помогает ему не набирать лишний вес и быть сильным. По его словам, с утра он пьёт эспрессо и ничего не ест. Употребление этого напитка помогает сжигать жир, считает спортсмен. А уже тренировки Фродено предпочитает протеиновый коктейль и арахисовое масло.