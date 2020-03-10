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Назван орех, который защищает от вирусных инфекций

Назван орех, который защищает от вирусных инфекций
06:38 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Миндаль богат на витамины и ценные микроэлементы, среди которых железо, марганец, медь, клетчатка, калий и большое количество антиоксидантов.

Многочисленные исследования подтверждают, что орехи - важный продукт в нашем рационе питания. Существует большое разнообразие видов орехов и каждый из них владеет своими уникальными и полезными свойствами для организма. Ученые утверждают, что миндаль существенно укрепляет иммунитет, предотвращая многие заболевания.

Известно, что миндаль богат на витамины и ценные микроэлементы, среди которых железо, марганец, медь, клетчатка, калий и большое количество антиоксидантов. Несмотря на то, что диетологи критикуют этот орех за калорийность и сладковатый вкус, который вынуждает есть его горстями, миндаль положительно влияет на здоровья. Он усиливает защитные функции иммунитета, которая особенно уязвима в холодный период, когда "разгуливают" инфекции. В кожице этого ореха есть вещества, которые помогают клетках эффективнее распознавать вирусы и блокировать их.

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Помимо этого, миндаль снижает артериальное давление, улучшает кровоток и предотвращает проблемы сердечно-сосудистой системы. А антиоксиданты, входящие в его состав, замедляют старение и уменьшают риск развития опасных заболеваний.

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Орехи, Миндаль, Польза миндаля, Свойства миндаля, Вред миндаля, Защита от вирусных инфекций.
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