Как похудеть без спорта: назван легкий способ

Новости шоу бизнеса:Большинство людей в наше время считает, что для похудения необходимо обязательно сидеть на диетах и заниматься спортом.

Диетологи дали советы, как похудеть людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.

Так, по словам специалистов, для того чтобы похудеть, необходимо увеличить в рационе количество богатых белком продуктов таких, как мясо, птица, рыба.

В качестве альтернативы эксперты назвали тофу, фасоль, горох, нут, орехи, семена чиа, тыквенные семечки и несоленый арахис. Исключить из рациона необходимо сладкие и подслащенные напитки, включая энергетики.

Также следует выработать "прерывистый" режим питания, при котором есть разрешено лишь в определенное время. Например, человек в течение восьми часов потребляет суточную норму калорий, а оставшиеся 16 часов обходиться без пищи.

Альтернативный вариант — три дня в неделю есть 25% от суточной потребности в калориях, а в остальные дни питаться в обычном режиме, но без переедания.

Эксперты также рекомендуют избегать стрессов, поскольку они пробуждают аппетит.

Еще одним правилом для эффективного похудения диетологи назвали хороший регулярный сон.