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Имбирь: опасные свойства продукта

Имбирь: опасные свойства продукта
15:42 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Многие люди при первых симптомах болезни начинают старательно пить чай с имбирем.

Начинается сезон простуды, а значит украинцы чаще будут чаще заваривать этот лечебный корень. Однако, тут следует соблюдать пропорции. Иначе можно навредить здоровью.

Действительно, имбирь обладает природными лечебными свойствами и может улучшать пищеварение, укреплять иммунную систему.

Тем не менее, следует соблюдать осторожность при дозировании: суточная доза не должна превышать от двух до максимум четырех граммов, констатируют специалисты. Лекарственное растение может помочь при многих недугах, но, как и другие продукты, должно употребляться в умеренных количествах, напомнили они.

Проблемы с желудком. Из-за слишком большого количества имбиря может возникать изжога. Имбирный чай после еды может уменьшать вздутие живота и стимулировать пищеварение, но также и побуждает пищеварительную систему вырабатывать больше желудочной кислоты. Людям, склонным к изжоге, следует выпивать лишь несколько глотков напитков с имбирем.

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Разжижение крови. Те, кому предстоит хирургическая операция, или те, кому она была выполнена, должны воздержаться от потребления имбиря. Лекарственное растение обладает разжижающим кровь эффектом. Это может иметь опасные последствия в связи с операциями.

Кроме того, имбирь может усилить менструальные спазмы. Женщинам рекомендуется исключать имбирь из своего рациона во время беременности.

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Здоровье, Имбирь, Корень имбиря, Советы медиков, Опасность имбиря.
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