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Неожиданно: зависимость от смартфонов может быть полезной

Неожиданно: зависимость от смартфонов может быть полезной
16:51 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Зависимость от компьютерных игр или от смартфонов может спасти от переедания.

Ученые из США провели эксперимент и установили, что, отвлекаясь на компьютерные игры, общение в социальных сетях, проверку почты и чтение сообщений, человек съедает меньше, чем обычно. При этом не играет особой роли, с какого устройства он это делает – со смартфона или компьютера.

Чтобы убедиться в своей теории, специалисты из университета Иллинойса провели эксперимент, в котором участвовали почти 120 добровольцев. Эксперимент длился два дня. В первый день участники во время приема пищи играли в компьютерные игры, а во второй день ни на что не отвлекались.

Как показало исследование, добровольцы, которые погружались в игры, съедали меньше. Причем не только в первый день эксперимента, но и во второй.

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Более того, выяснилось, что они совершенно не помнят блюда, которые им подавали, а также какое количество еды было ими съедено.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Зависимость, Переедание.
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