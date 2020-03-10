Неожиданно: зависимость от смартфонов может быть полезной

Новости шоу бизнеса:Зависимость от компьютерных игр или от смартфонов может спасти от переедания.

Ученые из США провели эксперимент и установили, что, отвлекаясь на компьютерные игры, общение в социальных сетях, проверку почты и чтение сообщений, человек съедает меньше, чем обычно. При этом не играет особой роли, с какого устройства он это делает – со смартфона или компьютера.

Чтобы убедиться в своей теории, специалисты из университета Иллинойса провели эксперимент, в котором участвовали почти 120 добровольцев. Эксперимент длился два дня. В первый день участники во время приема пищи играли в компьютерные игры, а во второй день ни на что не отвлекались.

Как показало исследование, добровольцы, которые погружались в игры, съедали меньше. Причем не только в первый день эксперимента, но и во второй.

Более того, выяснилось, что они совершенно не помнят блюда, которые им подавали, а также какое количество еды было ими съедено.