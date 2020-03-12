Скачать
Четверг, 12.03.2020
Как повлияет эпидемия коронавируса на экономику Украины: прогноз НБУ
Как повлияет эпидемия коронавируса на экономику Украины: прогноз НБУ
Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США
Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США
Ближайшие матчи чемпионата Украины по футболу пройдут без зрителей
Ближайшие матчи чемпионата Украины по футболу пройдут без зрителей
Производство байопика про Элвиса Пресли приостановлено: причина
Производство байопика про Элвиса Пресли приостановлено: причина

Хорошие новости для гипертоников: лучший овощ для нормализации давления

Хорошие новости для гипертоников: лучший овощ для нормализации давления
16:55 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Стакан свекольного сока может значительно снизить артериальное давление.

Исследователи из Бартса (Barts) совместно с коллегами из Лондонской школы медицины и стоматологии (London School of Medicine and Dentistry) изучали влияние свеклы на показатели артериального давления в течение многих лет.

Доза сока свеклы в 250 мл способна быстро сократить высокие показатели артериального давления – в среднем на 10 мм ртутного столбика (мм рт.ст.). Наиболее выраженный гипотензивный эффект наступает после 5 часов и сохраняется в течение суток.

Ученые объясняют это тем, что нитраты, содержащиеся в свекле, расширяют кровеносные сосуды: "Мы были удивлены тем, как мало нитратов требуется, чтобы получить столь существенный эффект. Нитраты находятся, естественно, в почве, где они поглощаются через корни корнеплодов и сохраняются в овощах. Мы надеемся, что увеличение потребления овощей с высоким содержанием нитратов — это прежде всего зеленые листовые овощи или свекла — станет доступным методом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний". Это очень важно, так как при отсутствии лечения гипертония повышает риск сердечного приступа или инсульта.

Обнаружено растение, которое успешно борется с раком

Новые результаты подтверждают актуальность рекомендаций по здоровому питанию, согласно которым все должны есть много свежих овощей — резюмировал профессор Питер Вайсберг, медицинский директор Британского фонда сердца, который финансировал исследование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Свекла, Давление, Гипертония.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какое чувство движет Вами: психологический тест
02 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
03 Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника
04 Маникюр 2020: самые трендовые идеи на весну (Фото)
05 Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
На Донбассе ранен военный ВСУ
На Донбассе ранен военный ВСУ
Из-за карантина перенесли пробное ВНО
Из-за карантина перенесли пробное ВНО
Будет ли Евровидение-2020: организаторы дали окончательный ответ
Будет ли Евровидение-2020: организаторы дали окончательный ответ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь