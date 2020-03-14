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Четыре простых средства для улучшения здоровья

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Четыре простых средства для улучшения здоровья
02:29 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Теплая вода, яблочный уксус, топленое масло являются простыми средствами, употребление которых утром способно улучшать человеку здоровье.

  • 1

    Стакан теплой воды

    Выпивайте его сразу после того, как проснетесь: эта практика приносит много пользы для здоровья. Теплая вода увлажняет организм после 8-9 часов сна, стимулирует работу кишечника и пищеварения, ускоряет обмен веществ.

  • 2

    Ложка топленого масла

    Простой продукт богат линолевой кислотой, которая используется организмом в биосинтезе клеточных мембран, и витамином К2, влияющим на снижение риска сердечных заболеваний. Вместе эти два соединения способствуют укреплению тканей, что уменьшает воспаление.

  • 3

    Яблочный уксус

    Именно утром после пробуждения его употребление особенно полезно для здоровья. Данное средство помогает в потере веса, улучшает состояние кожи, повышает метаболизм, обеспечивает детоксикацию тела.

  • 4

    Растительное масло

    Подержите во рту примерно 2 столовых ложки масла, взболтайте его движением лицевых мускулов и выплюньте. Такая утренняя привычка имеет много полезных свойств: улучшает здоровье полости рта, избавляет от бактерий и неприятного запаха.

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Здоровье, Продукты питания, Заболевание, Советы медиков, Как улучшить здоровье.
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