Продукты, которые сильно вредят почкам

Новости шоу бизнеса:Образ жизни современного человека чаще всего далек от здорового.

Врачи советуют перестать нагружать свои почки и внимательно читать этикетки на продуктах.

Хоть многие люди и стараются питаться правильно, руководствуясь списком полезных продуктов, всё равно умудряются давать лишнюю нагрузку собственным органам.

Беспощадно бьют по здоровью почек фастфуд и продукты-полуфабрикаты. Чаще всего они содержат лишнюю соль, от которой почкам добра нет.

Кроме того, вредны для почек фосфаты. Найти их в избытке можно в плавленых сырках, газировке, сосисках, колбасах, ветчине.

Страдают почки от избытка белка. Казалось бы, полезный продукт, но не для органов выделительной системы.

Специалисты рекомендуют есть белки, соотнося их количество с собственным весом. Например, если человек весит 70-75 килограммов, то в день ему нужно съедать 56-60 граммов белка. Всё что выше – нагружает почки.

Поэтому, когда покупаете продукт, обращайте внимание на этикетку. Анализируйте, сколько в нём содержится соли, белков, жиров. Что ещё «лишнего» добавил в состав производитель.