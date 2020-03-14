Какие продукты нельзя сочетать с лекарственными препаратами

Новости шоу бизнеса:О наиболее опасных сочетаниях продуктов и медпрепаратов – в нашем материале.

Некоторые продукты, которые принято считать полезными, в комбинации с лекарственными препаратами могут не только нанести вред здоровью человека, но и стать причиной преждевременной смерти.

1. Антибактериальные препараты и молоко. Категорически запрещается запивать антибиотиками молоком, так как содержащаяся в молоке лактоза нарушает процесс всасывания лекарственного препарата, не позволяя ему бороться с инфекцией.

2. Препараты от холестерина и грейпфрут. Стоит знать, что самые мощные природные соединения, снижающие уровень холестерина в крови человека, содержатся в грейпфруте. Применение одновременно лекарственных препаратов, направленных на борьбу с высоким уровнем холестерина и введение в свой рацион грейпфрутов, приведёт к увеличению побочных эффектов от приёма статинов.

3. Препараты от температуры и малина. Обладая мочегонным эффектом, малина увеличивает количество выделяемой мочи, повышая нагрузку на почки, что крайне не желательно для пациента с высокой температурой. Кроме того, малина содержит вещество, аналогичное аспирину, и разжижающее кровь. Одновременный пиём ибупрофена и малины может спровоцировать не только обострение гастрита и панкреатита, но и вызвать кровотечение, что чрезвычайно опасно для жизни человека.

4. Антикоагулянты и шпинат. Как препараты данного ряда, так и вещества, содержащиеся в шпинате, способствуют разжижению крови. Чрезмерное содержание данных соединений в организме может привести к нарушению свёртываемости крови, с последующим развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы.

5. Гормональные препараты и соя. Кроме того, что соя снижает действие гормонов в организме, этот продукт ещё и способствует повышению ТТГ (гормон щитовидной железы), что чревато развитием в некоторых случаях гипотериоза.