Скачать
Суббота, 14.03.2020
Жгли файеры и пели гимн: более тысячи добровольцев собрались под посольством РФ в Киеве (Видео)
Жгли файеры и пели гимн: более тысячи добровольцев собрались под посольством РФ в Киеве (Видео)
ЦОЗ: Только две области имеют быстрые тесты на коронавирус
ЦОЗ: Только две области имеют быстрые тесты на коронавирус
Усик рассказал о взаимоотношениях с братьями Кличко
Усик рассказал о взаимоотношениях с братьями Кличко
Dongfeng рассекретил экстерьер своего нового кроссовера Yixuan RV
Dongfeng рассекретил экстерьер своего нового кроссовера Yixuan RV

Какие продукты нельзя сочетать с лекарственными препаратами

Какие продукты нельзя сочетать с лекарственными препаратами
21:23 Сегодня Телеграф med-heal.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:О наиболее опасных сочетаниях продуктов и медпрепаратов – в нашем материале.

Некоторые продукты, которые принято считать полезными, в комбинации с лекарственными препаратами могут не только нанести вред здоровью человека, но и стать причиной преждевременной смерти.

1. Антибактериальные препараты и молоко. Категорически запрещается запивать антибиотиками молоком, так как содержащаяся в молоке лактоза нарушает процесс всасывания лекарственного препарата, не позволяя ему бороться с инфекцией.

2. Препараты от холестерина и грейпфрут. Стоит знать, что самые мощные природные соединения, снижающие уровень холестерина в крови человека, содержатся в грейпфруте. Применение одновременно лекарственных препаратов, направленных на борьбу с высоким уровнем холестерина и введение в свой рацион грейпфрутов, приведёт к увеличению побочных эффектов от приёма статинов.

Кому ни при каких обстоятельствах нельзя пить алкоголь
Кому ни при каких обстоятельствах нельзя пить алкогольЧитать полностью

3. Препараты от температуры и малина. Обладая мочегонным эффектом, малина увеличивает количество выделяемой мочи, повышая нагрузку на почки, что крайне не желательно для пациента с высокой температурой. Кроме того, малина содержит вещество, аналогичное аспирину, и разжижающее кровь. Одновременный пиём ибупрофена и малины может спровоцировать не только обострение гастрита и панкреатита, но и вызвать кровотечение, что чрезвычайно опасно для жизни человека.

4. Антикоагулянты и шпинат. Как препараты данного ряда, так и вещества, содержащиеся в шпинате, способствуют разжижению крови. Чрезмерное содержание данных соединений в организме может привести к нарушению свёртываемости крови, с последующим развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Овощи и фрукты, которые нужно есть, чтобы почки были здоровыми

5. Гормональные препараты и соя. Кроме того, что соя снижает действие гормонов в организме, этот продукт ещё и способствует повышению ТТГ (гормон щитовидной железы), что чревато развитием в некоторых случаях гипотериоза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Таблетки, Лекарства, Продукты, Сочетание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не можете выбрать щенка? Топ-10 самых дружелюбных пород собак
02 Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
03 Срыв презентации Сивохо: суд избрал меру пресечения всем задержанным
04 Президент провел перестановки среди чиновников СБУ
05 Украинские консульства прекращают прием граждан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве назвали &quot;самый эффективный способ&quot; борьбы с коронавирусом
В МОЗ назвали "самый эффективный способ" борьбы с Covid-19
Коронавирус: Трамп сдал анализы
Коронавирус: Трамп сдал анализы
Обстрел американской базы в Ираке: ранены пять человек
Обстрел американской базы в Ираке: ранены пять человек
Звезды &quot;Сумерек&quot; появились на вечеринке в Лос-Анджелесе (Фото)
Звезды "Сумерек" появились на вечеринке в Лос-Анджелесе (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь