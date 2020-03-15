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Пока, бессонница: простые способы, помогающие уснуть

Пока, бессонница: простые способы, помогающие уснуть
11:54 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Четыре простых способа, помогающих "отключить" вечером голову и уснуть.

Беспокойные думы имеют свойство усиливаться поздним вечером, не давая человеку уснуть, – но существуют простые способы "отключить" голову и погрузиться в сон. Например, выполнить расслабляющее мышцы упражнение или послушать колыбельную.

Один из них – записать на бумаге то, что беспокоит, или то, что вы боитесь забыть и старательно пытаетесь зафиксировать в памяти. Такой трюк снимает умственное напряжение, помогает успокоиться.

Другой простой способ – расслабить мышцы. Если вы вечером ворочаетесь в постели из-за навязчивых мыслей, "отключить" голову поможет несложное упражнение. Напрягите мышцы тела и начинайте постепенно расслаблять их. Этот прием помогает отвлечься от тревожных раздумий, а также обеспечивает расслабление, позволяющее спокойно уснуть.

Воспользуйтесь тяжелым одеялом, это тоже один из способов. Тяжелое пуховое одеяло работает как крепкое объятие, приносящее успокоение. Ученые констатируют: оно заставляет мозг успокоить нейротрансмиттеры, благодаря чему сокращается время погружения в глубокий сон.

Ромашковый чай: почему стоит выпивать 1-2 чашки в день

Также помогает "отключить" голову вечером прослушивание колыбельных.

"Это может звучать странно, но эффект успокоения с помощью колыбельной не отличается у взрослых и детей. Песни с ритмом от 50 до 60 ударов в минуту гарантируют, что сердцебиение адаптируется к нему, и, таким образом, напряжение автоматически проходит. Важно только, чтобы песни не были запоминающимися", - дали совет сомнологи.

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Здоровье, Бессонница, Здоровый сон.
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