Не помешают: калорийные продукты, которые нужно есть для похудения

1 Орехи Их жиры являются ненасыщенными – именно такие оздоровляют сердечно-сосудистую систему. Помимо них, продукт содержит много белка, клетчатки, обеспечивающих чувство сытости в течение длительного времени. Для похудения нужно ежедневно съедать горсть орехов, лучше во второй половине дня.

2 Авокадо В этом очень калорийном продукте много меди, фолата, клетчатки, витамина К. Его ненасыщенные жиры помогают организму усваивать витамины. A, D, E. Для похудения нужно компоновать авокадо с белковой пищей, которая долго переваривается: например, сочетать с постными видами мяса.

3 Сало Это очень калорийный продукт, но употребление 60-80 граммов просоленного сала в день (особенно с чесноком) полезно для похудения. Оно богато аминокислотами – арахидоновой, олеиновой и другими, ускоряющими обмен веществ, улучшающих работу сердечной мышцы, сосудов.

4 Молочные продукты Жирная, калорийная "молочка" помогает дольше сохранять чувство сытости и худеть. Также она богата белком, кальцием, витамином D, калием, "хорошими" бактериями, способствующими нормализации пищеварения.