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Не помешают: калорийные продукты, которые нужно есть для похудения

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Не помешают: калорийные продукты, которые нужно есть для похудения
03:02 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В рационе обязательно должны присутствовать некоторые очень калорийные продукты, поскольку это укрепляет здоровье и способствует похудению.

  • 1

    Орехи

    Их жиры являются ненасыщенными – именно такие оздоровляют сердечно-сосудистую систему. Помимо них, продукт содержит много белка, клетчатки, обеспечивающих чувство сытости в течение длительного времени. Для похудения нужно ежедневно съедать горсть орехов, лучше во второй половине дня.

  • 2

    Авокадо

    В этом очень калорийном продукте много меди, фолата, клетчатки, витамина К. Его ненасыщенные жиры помогают организму усваивать витамины. A, D, E. Для похудения нужно компоновать авокадо с белковой пищей, которая долго переваривается: например, сочетать с постными видами мяса.

  • 3

    Сало

    Это очень калорийный продукт, но употребление 60-80 граммов просоленного сала в день (особенно с чесноком) полезно для похудения. Оно богато аминокислотами – арахидоновой, олеиновой и другими, ускоряющими обмен веществ, улучшающих работу сердечной мышцы, сосудов.

  • 4

    Молочные продукты

    Жирная, калорийная "молочка" помогает дольше сохранять чувство сытости и худеть. Также она богата белком, кальцием, витамином D, калием, "хорошими" бактериями, способствующими нормализации пищеварения.

  • 5

    Темный шоколад

    Согласно проводившимся исследованиям, хорошо насыщает, ускоряет метаболизм сахара, – благодаря этому предотвращаются набор веса, появление диабета. Полезно есть несколько кусочков шоколада в день, они обеспечивают организм антиоксидантными веществами флаванолами и полифенолами, уменьшающими воспаление – одну из причин роста жировой ткани.

Отличный помощник для повышения метаболизма: что за продукт

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Питание, Здоровье, Диета, Продукты, Польза, Похудание.
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