Скачать
Воскресенье, 15.03.2020
"Застрявшие" на границе с Словенией украинцы: в Италию направлен самолет для эвакуации
"Застрявшие" на границе с Словенией украинцы: в Италию направлен самолет для эвакуации
Повышение цен на рейсы МАУ: АМКУ следит за ситуацией
Повышение цен на рейсы МАУ: АМКУ следит за ситуацией
Десна благодаря ошибке Караваева остановила Динамо (Видео)
Десна благодаря ошибке Караваева остановила Динамо (Видео)
В возрасте 70 лет ушел из жизни основатель индастриала
В возрасте 70 лет ушел из жизни основатель индастриала

Как бросить пить: признаки того, что пора остановится

Как бросить пить: признаки того, что пора остановится
19:55 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Названы основные признаки того, что пора бросить пить.

Многие люди не замечают явных знаков, которые им посылает организм, сигнализирующих о том, что пора переставать потреблять спиртные напитки. Первый такой признак - психологический. Он связан с тем, что человек начинает придумывать себе повод или ритуал, чтобы принимать алкоголь. Это приводит к тому, что человек регулярно употребляет спиртное.

Второй индикатор того, что нужно остановиться - это расслабление. Многие уже не представляют расслабления без бутылки пива или рюмки водки. Эта привычка может вытеснить из жизни хобби и увлечения, а затем перерасти в алкоголизм.

Организм здорового и преимущественно непьющего человека плохо реагирует на алкоголь. Поэтому похмелье у него будет выражено намного сложнее, чем у того, кто употребляет регулярно.

Ромашковый чай: почему стоит выпивать 1-2 чашки в день

Об алкоголизме свидетельствует полная потеря контроля. Алкоголик считает, что для получения чувства эйфории ему необходимо напиться до беспамятства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Алкоголь, Как бросить пить.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда вода не приносит пользу организму
02 Какая вы хозяйка, мама и жена: простой психологический тест
03 Ромашковый чай: почему стоит выпивать 1-2 чашки в день
04 Как на другой планете: места с кристально чистой водой (Фото)
05 "Почва продолжает сползать": Возле Трускавца образовалась огромная воронка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Довыборы в Раду: КИУ сообщает о провокаторах, сеющих панику
Довыборы в Раду: КИУ сообщает о провокаторах, сеющих панику
СМИ: Германия закроет границы с тремя странами
СМИ: Германия закроет границы с тремя странами
Болен коронавирусом? У Яценюка отреагировали на слухи
Болен коронавирусом? У Яценюка отреагировали на слухи
&quot;Карантинус&quot;: жена Тома Хэнкса создает специальный плейлист для тех, кто находится на карантине
"Карантинус": жена Тома Хэнкса создает специальный плейлист
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь