В каких продуктах больше всего кальция?

1 Брокколи Эта капуста обладает многими полезными для организма свойствами. К примеру, одна миска приготовленной брокколи обеспечивает % от рекомендованной дневной дозы кальция. Также этот продукт богат на витамины, клетчатку и фолиевую кислоту.

2 Бок-чой Это сорт китайской капусты, который содержит много полезных компонентов, среди которых и кальций. Исследователи выяснили, бок-чой — единственный растительный продукт, который имеет высокий уровень абсорбции этого элемента.

3 Сардина В порции сардин находятся колоссальные 888 миллиграмм кальция. Единственное, о чем вам нужно помнить, так это о том, что эту рыбу лучше есть вместе с костями. Так доза полезного вещества будет выше.