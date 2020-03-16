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В каких продуктах больше всего кальция?

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В каких продуктах больше всего кальция?
11:12 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Все в детстве слышали о том, что нужно пить побольше молока, потому что он делает наши кости здоровыми и крепкими.

  • 1

    Брокколи

    Эта капуста обладает многими полезными для организма свойствами. К примеру, одна миска приготовленной брокколи обеспечивает % от рекомендованной дневной дозы кальция. Также этот продукт богат на витамины, клетчатку и фолиевую кислоту.

  • 2

    Бок-чой

    Это сорт китайской капусты, который содержит много полезных компонентов, среди которых и кальций. Исследователи выяснили, бок-чой — единственный растительный продукт, который имеет высокий уровень абсорбции этого элемента.

  • 3

    Сардина

    В порции сардин находятся колоссальные 888 миллиграмм кальция. Единственное, о чем вам нужно помнить, так это о том, что эту рыбу лучше есть вместе с костями. Так доза полезного вещества будет выше.

  • 4

    Белая фасоль

    Одной миски варенной фасоли будет достаточно, чтобы обеспечить вам 13% от дневной нормы кальция. Но в других бобовых культурах этого элемента значительно меньше.

Вот что произойдет, если вы откажетесь от алкоголя

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Здоровье, Продукты питания, Кальций, Полезные продукты, Советы медиков.
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