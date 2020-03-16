Топ-9 ошибок в уходе за волосами, которые их разрушают

1 Выбираете неправильную позицию Давайте поговорим о позиции, девочки. Если вы до сих пор моете свои волосы под душем, как женщины из рекламы, прекратите делать это как можно скорее. Да, мы должны признать, что это очень удобная позиция, но факты говорят сами за себя: наклоните голову вниз — это лучший способ правильно вымыть волосы. Прежде всего, так гораздо проще нанести шампунь только на кожу головы. Во-вторых, это помогает вам лучше вымыть волосы.

2 Пользуетесь слишком горячей водой Горячая вода — это то, что мы должны избегать любой ценой, когда дело касается волос. Мы не всегда можем контролировать давление воды, когда моем волосы, но мы все еще можем контролировать ее температуру. Горячая вода делает ваши волосы безжизненными и бессильными с точки зрения потери влаги.

3 Сушка феном Женщины, как правило, совершают ту же ошибку при сушке волос, как и при мытье. Слишком горячий воздух, поможет быстрее высушить волос, но он также будет иметь долгосрочные негативные последствия для него. Если вы используете только полотенце для высушивания волос, мы рекомендуем две вещи: либо использовать шелковое полотенце, либо никогда не скручивать волосы в хлопковом полотенце. Влажные волосы особенно подвержены повреждениям и переломам.

4 Не пьете достаточно воды "Без воды нет жизни". Всем известно, что вода имеет решающее значение для хорошего здоровья. Поднимите руку, если вы когда-либо начали утро, выпив большой стакан воды. Не многие люди знают, что волосам также нужна вода для роста. Вода составляет 15% от общей массы ваших волос, поэтому убедитесь, что вы потребляете достаточное количество воды.

5 Немного о погоде Скажем несколько слов о погоде. Если вы живете в районе с теплым умеренным климатом, вам повезло. Но если нет, то читайте дальше, теперь, когда мы знаем, что вода является важной частью волос, помните, что вода может замерзать и расширяться. Поэтому обязательно надевайте головной убор в холодную погоду и защитите свои волосы в жаркую.

6 Используете все только натуральное Уход за волосами с помощью домашних средств является модным. Но нужно использовать то, что рекомендует ваш стилист, а не совсем другое — смешивать свое секретное зелье. Особенно женщины любят включать масла в уход за волосами. Будьте осторожны, ведь натуральные масла (кокосовое, арган, жожоба) не очень хорошо сочетаются с устройствами для сушки волос, щипцами для завивки и так далее. Средняя температура горения масла составляет 160-250 ° С, а средняя температура, которую мы устанавливаем для устройств, составляет 170-230 ° С. Представьте, какой результат может быть … горячие, шипящие волосы! Поэтому неплохо использовать хорошее очищение через пару дней после нанесения масла на волосы. Масляная мембрана может оставаться в ваших волосах до 2 недель.

7 Едите много нездоровой пищи Красивые волосы не могут существовать без хорошего количества белков, витаминов и питательных веществ. Ингредиенты, которые здесь важны, — это железо и биотин (или витамин B7). Железо активирует очень важный фермент, ответственный за деление клеток. Список продуктов, которые помогают нам иметь сильные, блестящие волосы: орехи, льняное семя, лосось, спирулина, авокадо, семена тыквы, брокколи, миндаль, перец сладкий, брюссельская капуста, сырой какао-порошок. Добавьте шпинат для дополнительной порции железа и цинка.

8 Пусть это будет Каждая женщина обрезает секущиеся кончики, если только она не является одной из тех счастливых девушек, у которых нет такой проблемы. Если вы считаете, что не обрезая секущиеся кончики, вы быстрее отрастите длинные волосы — вы ошибаетесь. У каждого из нас есть своего рода «генетический потолок», который не позволяет нам выращивать волосы нашей мечты. Это означает, что уход за этими безжизненными кончиками и лечение их сывороткой, все ради поддержания длины, не имеет никакого смысла. Лучше позаботиться о том, что вам дали природа и ваши родители.