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Польза фасоли: почему стоит добавить в свой рацион

Польза фасоли: почему стоит добавить в свой рацион
21:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Фасоль – это один из самых полезных для человека продуктов, который доступен круглый год и за небольшую цену.

Фасоль очень богата микро- и макроэлементами, такими как фтор, железо, фосфор, калий, кальций и магний. А по количеству меди и цинка, которые считают элементами женской красоты, фасоль превосходит большинство овощей. А еще она содержит витамины С, РР, В1, В2, В3, В6 и Е.

Одна четверть всех веществ, входящих в состав фасоли – это белок, который очень легко усваивается. По его содержанию фасоль уступает только мясу, поэтому она является неотъемлемой частью меню вегетарианцев или тех, кто придерживается поста.

Калорийность фасоли зависит от сорта. Так в красной – 300 ккал, в белой больше – 100, а в зеленой стручковой всего около 25.

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Потребление фасоли выводит токсические вещества и радионуклиды, а также быстро насыщает и утоляет голод. Также, она является настоящим антидепрессантом.

Польза, которую фасоль приносит пищеварению, не ограничивается ее диетическими свойствами, она также регулирует и восстанавливает нарушенный обмен веществ.

Помните, что перед приготовлением фасоль нужно замочить, варить ее стоит не меньше часа-полтора, а соль добавлять в конце приготовления.

Самые полезные продукты, содержащие кальций

Также, можно включить в рацион консервированную фасоль, ведь она сохраняет почти все полезные вещества, если в ее составе нет ничего лишнего, кроме воды, соли, уксуса и сахара.

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Питание, Здоровье, Витамины, Продукты, Польза, Фасоль.
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