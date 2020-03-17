Названы продукты, которые вызывают бессонницу

Новости шоу бизнеса:Диетолог Хайдрун Шуберт из Баварского потребительского центра перечислил несколько продуктов, которые могут вызывать бессонницу.

По словам диетолога Хайдруна Шуберт, проблемы со сном может вызывать солодка. В ней содержится глицирризин, который влияет на водно-солевой баланс и может повысить кровяное давление. Это вызывает беспокойство и проблемы с засыпанием.

Кроме того, перед сном не рекомендуется употреблять сырые овощи, так как пищеварительный тракт будет активно работать, чтобы их переварить, и организм не сможет погрузится в глубокую фазу сна.

Перец чили и имбирь тоже могут не дать уснуть, так как они ускоряют обмен веществ, повышают температуру тела и держат организм в бодром состоянии.

Употребление перед сном чая, кофе и темного шоколада также способствует активной работе мозга. Для тех, у кого часто возникают проблемы со сном, диетолог советует не есть позже 18.00 или 20.00 часов.