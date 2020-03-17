Какие продукты не стоит есть на завтрак?

1 Газированные напитки Газы раздражают слизистую оболочку, из-за чего пища переваривается сложнее, происходит вздутие живота.

2 Бананы Банан - полезный фрукт, но в утренний рацион его включать не стоит. Магний, который содержится в бананах, быстро усваивается натощак, и это приводит к излишней нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

3 Сладости После пробуждения поджелудочная железа не успевает выработать нужное количество инсулина при избытке сахара. Это приводит к нарушению кислотно-щелочного баланса.

4 Томаты В томатах содержится большое количество дубильной кислоты. При употреблении натощак она контактирует с желудочным соком, что может привести к язве желудка.