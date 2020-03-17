Какие продукты не стоит есть на завтрак?

Газированные напитки
Газы раздражают слизистую оболочку, из-за чего пища переваривается сложнее, происходит вздутие живота.
Бананы
Банан - полезный фрукт, но в утренний рацион его включать не стоит. Магний, который содержится в бананах, быстро усваивается натощак, и это приводит к излишней нагрузке на сердечно-сосудистую систему.
Сладости
После пробуждения поджелудочная железа не успевает выработать нужное количество инсулина при избытке сахара. Это приводит к нарушению кислотно-щелочного баланса.
Томаты
В томатах содержится большое количество дубильной кислоты. При употреблении натощак она контактирует с желудочным соком, что может привести к язве желудка.
Цитрусовые
В цитрусовых содержатся кислоты. Когда кислоты попадают в пустой желудок, появляется изжога, а также может возникнуть аллергия, гастрит или язва.