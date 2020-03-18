Как уберечься от коронавируса? Главные правила

Новости шоу бизнеса:Коронавирусная инфекция продолжается распространяться по миру.

Если вы находитесь в рисковой группе, вот 9 советов от Дурланда Фиша, бывшего эпидемиолога-инфекциониста в Йельской школе общественного здравоохранения, которые помогут предотвратить заражение.

Мытье рук

Мойте руки при каждом удобном случае с мылом в теплой воде в течение 20 секунд.

Откажитесь от налички

Избегайте постоянного контакта с наличными деньгами. Сдача в магазине вполне могла быть у зараженного человека буквально минутой ранее. Лучше расплачиваться картой.

Носите свою ручку

При оплате квитанции, платежей может потребоваться ваша подпись. Пользуйтесь своей ручкой.

Пользуйтесь левой рукой

Открывайте двери левой рукой, если вы правша и наоборот. Лучше не касаться ручек.

Вызов лифта

Для вызова лифта и выбора этажа используйте костяшки пальцев.

Поручни

Если у вас нет сложностей с ходьбой, не держитесь за поручни.

Дезинфицирующие средства

Носите с собой санитайзер и пользуйтесь им в общественных местах.

Кто-то кашляет

Задержите дыхание, если рядом с вами кто-то начинает сильно кашлять. Переместитесь на расстояние двух метров от этого человека.

Люди в очереди

Если позади вас кто-то чихает или кашляет, пропустите человека вперед, чтобы он быстрее покинул очередь.

Напомним: