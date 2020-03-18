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Среда, 18.03.2020
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Как уберечься от коронавируса? Главные правила

Как уберечься от коронавируса? Главные правила
16:04 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Коронавирусная инфекция продолжается распространяться по миру.

Если вы находитесь в рисковой группе, вот 9 советов от Дурланда Фиша, бывшего эпидемиолога-инфекциониста в Йельской школе общественного здравоохранения, которые помогут предотвратить заражение.

Мытье рук

Мойте руки при каждом удобном случае с мылом в теплой воде в течение 20 секунд.

Откажитесь от налички

Избегайте постоянного контакта с наличными деньгами. Сдача в магазине вполне могла быть у зараженного человека буквально минутой ранее. Лучше расплачиваться картой.

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Носите свою ручку

При оплате квитанции, платежей может потребоваться ваша подпись. Пользуйтесь своей ручкой.

Пользуйтесь левой рукой

Открывайте двери левой рукой, если вы правша и наоборот. Лучше не касаться ручек.

Вызов лифта

Для вызова лифта и выбора этажа используйте костяшки пальцев.

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Поручни

Если у вас нет сложностей с ходьбой, не держитесь за поручни.

Дезинфицирующие средства

Носите с собой санитайзер и пользуйтесь им в общественных местах.

Кто-то кашляет

Задержите дыхание, если рядом с вами кто-то начинает сильно кашлять. Переместитесь на расстояние двух метров от этого человека.

Люди в очереди

Если позади вас кто-то чихает или кашляет, пропустите человека вперед, чтобы он быстрее покинул очередь.

Напомним:

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Здоровье, Правила, Вирус, Гигиена, Коронавирус, Covid-19.
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