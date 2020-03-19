Как определить, что у вас авитаминоз, и что делать?

Новости шоу бизнеса:Расскажем о признаках авитаминоза и о продуктах, которые спасут от это этого заболевания.

Дни становятся все короче, солнце выглядывает все реже, значит – зима близко. Одни украинцы делают прививку от гриппа, а другие — спешат закупиться в аптеке мультивитаминами против сезонного авитаминоза.

Врачи считают, что мы наиболее уязвимы к авитаминозу осенью, особенно люди средних лет и подростки. У детей, как правило, дело до авитаминоза не доходит, поскольку у них питание сбалансированное и уход более тщательный.

Что такое витамины и зачем они нужны?

Витамины – это органические соединения, которые необходимы для жизнедеятельности нашего организма. Они выполняют три главные функции: являются источником энергии, строительным материалом для клеток, а также поддерживают регуляцию обменных процессов. При этом, из-за очень высокой биологической активности, витамины необходимы в сравнительно небольших количествах — от нескольких микрограммов до десятков миллиграммов в сутки.

По мнению врачей, правильное и рациональное питание в полной мере насыщает организм необходимыми витаминами. Однако есть исключение – это витамин D, получить его из пищи практически невозможно.

Когда бывает авитаминоз?

Причины появления этого заболевания бывают разными. Прежде всего, это неправильное питание, отсутствие разнообразия в пище, недостаток в рационе фруктов и овощей, употребление полуфабрикатов и рафинированных продуктов. Более того, исследования показали, что болезни ЖКТ и кишечной флоры негативной влияют на усвоение витаминов организмом.

Авитаминоз может появляться и по вине самого человека – из-за употребления антивитаминов. Это препараты, вызывающие снижение или полную потерю биологической активности витаминов. Среди них: противотуберкулезные препараты, антидепрессанты, противораковые препараты, кумарины и так далее.