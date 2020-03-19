Скачать
Четверг, 19.03.2020
Коронавирус в Украине: на Covid-19 проверяют 79 тестов
Коронавирус в Украине: на Covid-19 проверяют 79 тестов
На период карантина НБУ разрешил банкам предоставить льготы клиентам по кредитам
На период карантина НБУ разрешил банкам предоставить льготы клиентам по кредитам
Флойд Мейвезер решил отложить свое возвращение на ринг
Флойд Мейвезер решил отложить свое возвращение на ринг
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 марта

Как определить, что у вас авитаминоз, и что делать?

Как определить, что у вас авитаминоз, и что делать?
13:23 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Расскажем о признаках авитаминоза и о продуктах, которые спасут от это этого заболевания.

Дни становятся все короче, солнце выглядывает все реже, значит – зима близко. Одни украинцы делают прививку от гриппа, а другие — спешат закупиться в аптеке мультивитаминами против сезонного авитаминоза. 

Врачи считают, что мы наиболее уязвимы к авитаминозу осенью, особенно люди средних лет и подростки. У детей, как правило, дело до авитаминоза не доходит, поскольку у них питание сбалансированное и уход более тщательный.

Что такое витамины и зачем они нужны?

Витамины – это органические соединения, которые необходимы для жизнедеятельности нашего организма. Они выполняют три главные функции: являются источником энергии, строительным материалом для клеток, а также поддерживают регуляцию обменных процессов. При этом, из-за очень высокой биологической активности, витамины необходимы в сравнительно небольших количествах — от нескольких микрограммов до десятков миллиграммов в сутки.

По мнению врачей, правильное и рациональное питание в полной мере насыщает организм необходимыми витаминами. Однако есть исключение – это витамин D, получить его из пищи практически невозможно.

Какие продукты повышают иммунитет
Какие продукты повышают иммунитетЧитать полностью

Когда бывает авитаминоз?

Причины появления этого заболевания бывают разными. Прежде всего, это неправильное питание, отсутствие разнообразия в пище, недостаток в рационе фруктов и овощей, употребление полуфабрикатов и рафинированных продуктов. Более того, исследования показали, что болезни ЖКТ и кишечной флоры негативной влияют на усвоение витаминов организмом.

Авитаминоз может появляться и по вине самого человека – из-за употребления антивитаминов. Это препараты, вызывающие снижение или полную потерю биологической активности витаминов. Среди них: противотуберкулезные препараты, антидепрессанты, противораковые препараты, кумарины и так далее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Витамины, Авитаминоз, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
02 В больших городах полицейские будут проверять услуги перевозки пассажиров в условиях карантина
03 Пандемия COVID-19: как распространяется коронавирус (Карта)
04 Индексация пенсий будет проведена с 1 мая - Зеленский
05 Заразившийся коронавирусом нардеп Шахов отреагировал на обращение Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
Коронавирус в Украине и мире: все главные новости 19 марта
Прогноз погоды на 19 марта: в Украине будет тепло и дождливо
Прогноз погоды на 19 марта: в Украине будет тепло и дождливо
Зеленский назначил главой Тернопольской обладминистрации Труша
Зеленский назначил главой Тернопольской обладминистрации Труша
Приложение GoogleTranslate получило функцию транскрипции устной речи в текст
Приложение GoogleTranslate получило функцию транскрипции устной речи в текст
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь