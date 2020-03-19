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Что нельзя есть при высокой температуре: советы по питанию

Что нельзя есть при высокой температуре: советы по питанию
17:06 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если вы столкнулись с повышением температуры на фоне какого-либо вируса, необходимо тщательно подходить к выбору пищи.

Начнём с того, какие продукты питания в этот период рекомендуется полностью исключить. Это жирные и острые блюда, ведь для их переваривания организм затрачивает дополнительные усилия. Откажитесь от фастфуда и газированных напитков. В гамбургерах и пицце много холестерина, а газировка может спровоцировать кашель. Ешьте поменьше молочных продуктов, которые повышают температуру тела.

Во время вирусной лихорадки ограничьте употребление продуктов с высоким содержанием пищевых волокон. Особенно это касается разного рода цельнозерновых злаков. В целом, они очень полезны, но не теперь, поскольку на их переваривание требуется изрядное количество времени.

Чем же наполнить свой рацион в такой период? Выбирайте супы на куриной основе, которые часто употребляют при простуде. Это отличный источник витаминов, минералов, калорий и белков, необходимых организму в больших количествах. Супы обеспечивают нас жидкостью и электролитами, важными для увлажнения. Это натуральные противозастойные средства, подавляющие действие нейтрофилов, вызывающих кашель и насморк.

Эти 9 вещей помогут вам защититься от коронавируса

Включите в свой рацион чеснок, который укрепляет иммунитет, снижает тяжесть простуды и гриппа. Чеснок обладает антибактериальным, противовирусным и противогрибковым воздействием. Не забывайте про горячий чай, облегчающий многие симптомы, связанные с простудой и гриппом. Ещё одно натуральное противозастойное средства, прочищающее слизистые нашего тела. Чёрный чай замедляет рост бактерий в горле.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Температура, Высокая температура.
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