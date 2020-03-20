В морозилке им будет лучше: продукты, которые стоит хранить в холоде

1 Сыр Не многие знают, что сыр можно спокойно хранить в морозильной камере. Если положить сразу большой кусок, то после размораживания он не будет рассыпаться. Сыр можно нарезать и кусочками, но в этом случае его необходимо положить в контейнер и немного присыпать мукой. Так кусочки не слипнутся после разморозки. Если же вы часто делаете блюда с тёртым сыром, а у вас залежался сыр от завтраков, натрите остатки на мелкой терке, расфасуйте по нескольким пакетам для замораживания и спокойно храните в морозилке до полугода. В следующий раз, когда вам захочется приготовить пасту, лазанью или домашнюю пиццу, просто разморозьте пакет сыра и используйте.

2 Орехи Чтобы орехи не преобретали прогорклый привкус, им тоже поможет морозильная камера, которая не даст испортиться маслу, содержащемуся в орехах. Так что, если вы купили большое количество орехов сразу оптом, это хороший вариант сохранить их дольше. Только не забывайте делить порции, при необходимости они быстро оттаят на кухонном столе.

3 Бананы Любители бананового хлеба хорошо знают этот секрет. Замороженные спелые бананы — это настоящая палочка-выручалочка, когда вы захотите испечь его. Но еще бананы замораживают для приготовления смузи, т.к. в таком виде их легче измельчить в блендере. Замороженные бананы — идеальная основа для коктейлей-смузи, они придают им густой, сливочный вкус, а вам не придется использовать лед для приготовления. Так что видите, что бананы начинают переспевать и становятся коричневыми, убирайте в холодильник.

4 Рис Считается, что рис теряет свой вкус после заморозки, но вы можете проверить это сами, если вдруг сварили слишком много риса. Отваренную крупу нужно разложить на подносе, поставить в морозилку, а затем пересыпать по пакетам. Рис можно добавлять в супы, десерты или использовать для плова. Разморозить рис можно на сковороде, добавив несколько чайных ложек воды. Чем холоднее блюдо перед отправкой в морозилку, тем лучше. Если продукты подвергались термической обработке, остудите их сначала при комнатной температуре, а затем подержите в холодильнике и только потом замораживайте.

5 Кукуруза Промойте ее под струей прохладной воды и уберите в морозилку. Когда вам захочется сварит кукурузу, просто достаньте ее из морозилки и положите в кастрюлю с водой.

6 Томатная паста Томаты не годятся вля заморозки, т.к., оттаяв, превращаются в пюре. А вот если заморозить сразу томатную пасту, то использовать ее можно и для супов, и для вторых блюд. Понадобятся чеснок, товаты, приправы и немного оливкового масла. Смешайте все ингредиенты и тушите на медленном огне около 4 часов. Когда паста будет готова, остудите ее и разложите по небольшим пакетам. Конечно, выгоднее всего делать такую заготовку летом, когда помидоры стоят дешевле.

7 Картофельное пюре Замороженное пюре лучше всего разогревать в духовке, а для того, чтобы размораживалось оно быстрее, нужно сперва сформировать из пюре небольшие шарики, сложить их на поднос и отправить в морозильную камеру. Когда шарики подмерзнут, их можно переложить в один пакет и герметично закрыть.

8 Молоко Главное, чтобы при хранении не треснула бутылка или другая упаковка, ведь при замораживании жидкость будет расширятья. Чтобы молоко разморозить, бутылку нужно оставить при комнатной температуре или поставить бутылку с молоком в теплую воду, чтобы молоко разморозилось быстрее.

9 Хлеб Чувствуете, что хлеба купили больше, чем понадобится, заморозьте его, не дожидаясь, пока он покроется плесенью или зачерствеет. Один из вариантов — замораживать его, порезав на кусочки, а затем использовать для горячих сендвичей с сыром и зеленью. В морозилке хлеб можно хранить в фольге, а чтобы быстро разморозить, положить в духовую или микроволновую печь или поджарить в тостере.

10 Овощи, ягоды и фрукты Сначала выложите ягоды или фрукты на пергаментной бумаге, разделочной доске или небольшом противне, и только потом перекладывайте в пакеты. Так они не будут слипаться при размораживани. Фрукты и ягоды идеально подойдут для морсов, компотов, десертов и смузи, а овощи — для супов и рагу. Если любите смузи, приготовьте заранее смесь из фруктов и ягод и заморозьте ее. Так вы сэкономите больше времени на приготовление коктейля.

11 Маринованное мясо Если мясо попалось не удачное, а такое бывает часто, замаринуйте его в соусе, разложите порционно по пакетам, а когда будет необходимость, достаньте и приготовьте.

12 Вино и шампанское Недопитое вино можно перелить в формы для льда и использовать для тушения мяса, рыбы и других блюд. А шампанское пригодится для коктейлей.

13 Бекон Так что логичнее хранить его в морозильной камере, ведь так его срок хранения увеличится. В качестве упаковки используйте бумагу для запекания, которой можно проложить ломтики бекона.

14 Сливочное масло Масло из морозилки является секретным оружием шеф-поваров. Его легко тереть на те терке для украшения блюд и можно использовать для украшения теста. Заморозьте сливочное масло в фабричной упаковке, поместив в пакет или завернув в фольгу.

15 Тесто для выпечки Домашнее или купленное в магазине тесто можно разделить на части и тоже заморозить. Принцип такой: сначала сделайте из теста лепешки или пласты и заморозьте их на подносе, а потом поместите в герметичные пакеты и уберите в морозильную камеру.

16 Бульон Остался бульон, его тоже можно заморозить, а затем использовать для супов или подливки. Охладите его заранее, а затем разлейте по небольшим контейнерам.

17 Котлеты Фарша можно приготовить на целый месяц. Сделать котлеты, сформировав шарики и слегка присыпав их мукой. С фаршем можно экспериментировать сколько угодно, ведь рецептов масса, ну и главное, такие котлеты в любой момент можно достать из заморозки, бросить на сковороду и просто обжарить до готовности.

18 Сырники Сырники не теряют вкус после размораживания, так что готовый и вкусный завтрак всегда под рукой, достаточно добраться до морозилки. Удобно, если вы рано уходите на работу, а дома остаются голодные дети.