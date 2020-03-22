Коронавирус может вызвать серьезные осложнения

Новости шоу бизнеса:Ученые заявили, что коронавирус может нанести серьезный урон здоровью.

Медики назвали новые осложнения, развивающиеся на фоне коронавируса. Ранее считалось, что болезнь вызывает пневмонию.

80% граждан переносят коронавирус в легкой форме, характерной для ОРВИ и гриппа. В 20% случаев инфекция переходит в пневмонию. Курс противовирусных и противовоспалительных средств показал хорошие результаты, но, несмотря на это, риск летального исхода среди пожилых граждан остается высоким.

Немецкие врачи проанализировали работу коллег из Китая и выяснили, что у тяжелых пациентов COVID-19 может вызывать сепсис.

Из 191 жителей Уханя 54 скончались именно из-за этого осложнения. Большинство покойных страдали от проблем с сердцем, высокого давления и диабета.

Первые симптомы коронавируса

Инкубационный период китайского коронавируса может длиться от 2 до 14 дней. В этот период человек не испытывает симптомов и не догадывается о болезни.

А первые симптомы можно перепутать с другими обычными зимними инфекциями такими как ОРВИ или грипп. Может появляться насморк, дискомфорт в горле, повышение температуры и слабость. Поэтому нужно при первых же признаках сообщить своему семейному врачу.

Напоминаем, как отличить коронавирус от гриппа и простуды!