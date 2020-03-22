Скачать
Воскресенье, 22.03.2020
Итоги дня 21 марта: коронавирус, ужесточение карантина и смерть Бекешкиной
Итоги дня 21 марта: коронавирус, ужесточение карантина и смерть Бекешкиной
COVID-19: как распространяется заболевание (Карта)
COVID-19: как распространяется заболевание (Карта)
Лопес: Бой с Ломаченко не состоится 30 мая
Лопес: Бой с Ломаченко не состоится 30 мая
День Сорока святых: приметы и обряды 22 марта
День Сорока святых: приметы и обряды 22 марта

Коронавирус может вызвать серьезные осложнения

Коронавирус может вызвать серьезные осложнения
07:29 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Ученые заявили, что коронавирус может нанести серьезный урон здоровью.

Медики назвали новые осложнения, развивающиеся на фоне коронавируса. Ранее считалось, что болезнь вызывает пневмонию.

80% граждан переносят коронавирус в легкой форме, характерной для ОРВИ и гриппа. В 20% случаев инфекция переходит в пневмонию. Курс противовирусных и противовоспалительных средств показал хорошие результаты, но, несмотря на это, риск летального исхода среди пожилых граждан остается высоким.

Немецкие врачи проанализировали работу коллег из Китая и выяснили, что у тяжелых пациентов COVID-19 может вызывать сепсис.

Как выбрать маску, которая действительно минимизирует заражение

Из 191 жителей Уханя 54 скончались именно из-за этого осложнения. Большинство покойных страдали от проблем с сердцем, высокого давления и диабета.

Первые симптомы коронавируса

Инкубационный период китайского коронавируса может длиться от 2 до 14 дней. В этот период человек не испытывает симптомов и не догадывается о болезни.

А первые симптомы можно перепутать с другими обычными зимними инфекциями такими как ОРВИ или грипп. Может появляться насморк, дискомфорт в горле, повышение температуры и слабость. Поэтому нужно при первых же признаках сообщить своему семейному врачу.

Напоминаем, как отличить коронавирус от гриппа и простуды!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Коронавирус, Советы медиков, Симптомы коронавируса, Covid-19, Коронавирус 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прислушайтесь к себе: симптомы, указывающие на проблемы в организме
02 Узнайте самые ярких черты своего характера по тому, как Вы держите чашку
03 Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение
04 Коронавирус в Украине: Минздрав уточнил данные о количестве заболевших
05 Обнародована схема движения киевского общественного транспорта (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе боевики 10 раз нарушили &quot;тишину&quot;, ранен военный
На Донбассе боевики 10 раз нарушили "тишину", ранен военный
Трамп рассказал о своем состоянии
Трамп рассказал о своем состоянии
Число зараженных в Турции продолжает расти
Число зараженных в Турции продолжает расти
Рецепт дня: Творожный десерт без выпечки с бананами
Рецепт дня: Творожный десерт без выпечки с бананами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь