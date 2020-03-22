Употребление воды улучшает способность организма бороться с коронавирусом

Новости шоу бизнеса:Одним из средств укрепления иммунной системы в борьбе с коронавирусом является питьевая вода.

Хотя питье воды не гарантирует, что вы не заразитесь коронавирусом, гидратация тела может укрепить иммунную систему и улучшить способность организма бороться с коронавирусом, сообщает портал Times Now.

Как сообщается, зарубежные специалисты советуют пить в сложный эпидемиологичекий сезон достаточно воды. По их словам, такая привычка играет ключевую роль в поддержании здоровья, обеспечивает эффективную работу всех функций внутренних органов и систем, улучшает действие иммунитета.

"Помимо соблюдения личной гигиены путем частого мытья рук, люди также должны соблюдать здоровую диету, бросить курить, поддерживать увлажненность организма – это ощутимо снижает риск заражения новой коронавирусной инфекцией", - констатируют эксперты.

Они поясняют: питье воды улучшает способность организма бороться с коронавирусом за счет оксигенации, то есть, насыщаемости кислородом клеток. Получая достаточно кислорода, они работают на полную мощность, что повышает их способность защищать тело от любых посторонних патогенных веществ, которые пытаются проникнуть внутрь.

Согласно выводу Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), гидратация также играет очень важную роль в регулировании температуры тела. При возникновении лихорадки, проявляющейся как симптом COVID-19 (заболевание легких, вызванное коронавирусом) или любой другой инфекции в организме очень важно пить достаточное количество воды.

Питье воды также помогает организму активнее выводить частицы вируса, проникшего в него, тем самым ускоряя выздоровление.

"Когда мы больны, мы теряем много влаги в виде слизи, что является способом удаления организмом болезнетворных микробов. Выпивая достаточно воды, мы помогаем телу удалять больше слизи вместе с патогенами", - констатировали медики.

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