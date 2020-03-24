Самые опасные бытовые предметы на фоне COVID-19

1 Сумки Наиболее активными переносчиками коронавируса являются человеческие руки. Сумки входят в список бытовых предметов, которых руки касаются особенно часто. К тому же они ставятся на поверхности, потенциально опасные в плане заражения коронавирусом. В нынешних условиях их нужно регулярно чистить и мыть, подчеркнула врач. То же самое относится к кошелькам, портмоне.

2 Телефоны Исследование, проводившееся Лондонской школой гигиены и тропической медицины, показало: на каждом шестом смартфоне обнаруживаются следы фекалий. По одной из версий, коронавирус может передаваться с калом. В идеале нужно мыть руки при каждом использовании гаджетов (до и после) и регулярно протирать их антибактериальными салфетками.

3 Ключи Доктор Экерли констатирует: этот бытовой предмет обычно собирает на себе сравнительно мало микробов. Тем не менее, ключи также должны протираться, ведь мы берем их руками, на которых могут задерживаться возбудители инфекций, включая коронавирусную.

4 Салфетки Лучше не выбрасывать их после использования непосредственно в урну, сначала следует поместить в полиэтиленовый пакет, – иначе салфетки грозят оказаться распространителями коронавируса.

5 Книги, журналы Прежде чем взяться за них, продезинфицируйте руки.

6 Наушники Их тоже следует брать только свежевымытыми руками и к тому же держать в чехле.