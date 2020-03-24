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Самые опасные бытовые предметы на фоне COVID-19

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Самые опасные бытовые предметы на фоне COVID-19
03:32 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В сезон эпидемии коронавируса людей окружает множество бытовых предметов, на которых могут задерживаться переносящие его частицы.

  • 1

    Сумки

    Наиболее активными переносчиками коронавируса являются человеческие руки. Сумки входят в список бытовых предметов, которых руки касаются особенно часто. К тому же они ставятся на поверхности, потенциально опасные в плане заражения коронавирусом. В нынешних условиях их нужно регулярно чистить и мыть, подчеркнула врач.

    То же самое относится к кошелькам, портмоне.

  • 2

    Телефоны

    Исследование, проводившееся Лондонской школой гигиены и тропической медицины, показало: на каждом шестом смартфоне обнаруживаются следы фекалий. По одной из версий, коронавирус может передаваться с калом. В идеале нужно мыть руки при каждом использовании гаджетов (до и после) и регулярно протирать их антибактериальными салфетками.

  • 3

    Ключи

    Доктор Экерли констатирует: этот бытовой предмет обычно собирает на себе сравнительно мало микробов. Тем не менее, ключи также должны протираться, ведь мы берем их руками, на которых могут задерживаться возбудители инфекций, включая коронавирусную.

  • 4

    Салфетки

    Лучше не выбрасывать их после использования непосредственно в урну, сначала следует поместить в полиэтиленовый пакет, – иначе салфетки грозят оказаться распространителями коронавируса.

  • 5

    Книги, журналы

    Прежде чем взяться за них, продезинфицируйте руки.

  • 6

    Наушники

    Их тоже следует брать только свежевымытыми руками и к тому же держать в чехле.

  • 7

    Косметические средства, предметы гигиены

    В обстоятельствах разгула коронавируса нужно быть очень внимательными ко всему, что попадает в руки. Тем более, когда речь идет о средствах, контактирующих с лицом – бальзамами для губ, помадами, расческами, зубными щетками, кистями для макияжа и т.п. Все это должно тщательно мыться и очищаться перед использованием, плюс нужно быть уверенными в чистоте рук.

Защита от коронавируса: как правильно мыть руки

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Здоровье, Вирус, Инфекция, Коронавирус, Советы медиков, Covid-19, Как не заразится коронавирусом.
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