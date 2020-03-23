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Борьба с коронавирусом: молочные продукты могут помочь

Борьба с коронавирусом: молочные продукты могут помочь
18:12 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Китайские исследователи призывают граждан увеличить потребление молока.

Молочные ассоциации Китая совместно со здравоохранением и Национальным институтом питания пришли к выводу, что употребление молочной продукции повышает иммунитет.

 Наука доказала, что сбалансированное питание может помочь улучшить здоровье кишечника и повысить иммунную устойчивость, что в свою очередь обеспечит важную поддержку в борьбе с болезнями, - написано в рекомендациях для народа.

Это может быть жидкое молоко в количестве 300 граммов, его сухой эквивалент в количестве 38 граммов или 30 граммов сыра.

Полезно для здоровья также потребление молочных продуктов, ферментированных молочнокислыми бактериями или обогащенных пробиотиками/пребиотиками.

Даже если у человека непереносимость лактозы, он все равно не должен полностью отказываться от молока. Можно заменить натуральное молоко на безлактозный продукт или с низким ее содержанием, избегая употребления на голодный желудок.

Особенно полезно молоко беременным женщинам и кормящим матерям, которым вообще, по мнению китайских исследователей, нужно в день выпивать по 500 граммов молока или заменять его молочными продуктами. Такое же количество молока рекомендовано и детям в возрасте от 2 до 5 лет.

Для того, чтобы у ребенка сформировался крепкий иммунитет ему положено грудное вскармливание и только в крайнем случае следует переходить на специальные смеси.

Как долго коронавирус живет на одежде?

Все эти меры благотворно действуют на повышение сопротивляемости организма различного рода инфекциям. В том числе помогает справиться и с заражением коронавирусом.

Стоит заметить, что в Китае традиционно употребляется очень мало молока и молочных продуктов. Вполне возможно нынешнее исследование ставит своей задачей развитие молочного бизнеса, под что очень удачно подвернулась эпидемия COVID-19.

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Питание, Здоровье, Польза, Молочные продукты, Коронавирус.
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