Простой и недорогой продукт может защитить человека от вирусов

Новости шоу бизнеса:Этот продукт можно есть соленым, консервированным или в виде чипсов.

Лекарства от COVID-19 еще не изобрели, но повысить свой иммунитет, чтобы свести к минимуму опасность заражения, можно вполне.

В условиях пандемии коронавируса, вольготно гуляющего по Европе, медики советуют вплотную заняться укреплением своего иммунитета, чтобы защитить или свести к минимуму риск заражения. Для этого следует употреблять в пищу полезные продукты, и на первом месте среди них находится морская капуста.

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург пояснил, что ламинария не теряет своих полезных свойств при любом способе приготовления.

Во всех состояниях она активно стимулирует антибактериальный и противовирусный эффекты. Единственное условие, - употреблять ламинарию в пищу следует регулярно не реже нескольких раз в неделю.

Морской капустой можно заменять или дополнять привычный салат, совмещая ее с другими продуктами, например, с морковкой или свеклой. Полезно и вкусно использовать ламинарию в качестве закуски к основному блюду – картошке или мясу. Есть в морской капусте и еще одно полезное свойство, помимо укрепления иммунитета и защиты от вирусов.

- Водоросли содержат много йода. При его дефиците возникает риск развития гипотиреоза - состояния, которое может развиваться при заболеваниях щитовидной железы. Ранние его симптомы протекают под маской хронической усталости, в которой мы все бываем, - пояснил Михаил Гинзбург.