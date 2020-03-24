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Правила очищения телефона от микробов и вирусов

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Правила очищения телефона от микробов и вирусов
22:40 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Современный смартфон — хорошая почва для размножения микробов.

  • 1

    Спиртовые растворы

    Вместо этого начните с выключения телефона и отсоединения всех кабелей. Смартфон не должен заряжаться.

    Можно использовать салфетки с 70% спиртом, или специальные дезифицирующие средства, продающиеся в аптеке. Компания Apple предостерегает от использования бытовых чистящих средств на своих гаджетах, советует делать это "осторожно". Важно отжимать дезинфицирующие салфетки перед использованием на смартфоне.

  • 2

    Вода и мыло

    Используйте мягкую ткань для чистки телефона, салфетку из микрофибры, для чистки очков. Погрузите ткань в мыло и воду, но будьте осторожны, чтобы не допустить попадания влаги в телефон.

    Напоминаем, как отличить коронавирус от гриппа и простуды!

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Все по теме:

Здоровье, Вирус, Микробы, Коронавирус, Советы медиков, Правила очищения телефона от микробов.
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