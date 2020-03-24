Правила очищения телефона от микробов и вирусов

Можно использовать салфетки с 70% спиртом, или специальные дезифицирующие средства, продающиеся в аптеке. Компания Apple предостерегает от использования бытовых чистящих средств на своих гаджетах, советует делать это "осторожно". Важно отжимать дезинфицирующие салфетки перед использованием на смартфоне.

Вместо этого начните с выключения телефона и отсоединения всех кабелей. Смартфон не должен заряжаться.

2

Вода и мыло

Используйте мягкую ткань для чистки телефона, салфетку из микрофибры, для чистки очков. Погрузите ткань в мыло и воду, но будьте осторожны, чтобы не допустить попадания влаги в телефон.

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