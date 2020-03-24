Главный санврач страны показал, как правильно мыть руки антисептиком (Видео)

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко продемонстрировал, как правильно мыть руки антисептиком Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сегодня на брифинге продемонстрировал, как правильно мыть руки антисептиком. Ляшко заявил, что сейчас ими фиксируется неправильное использование антисептиков в быту. По его словам, следует нанести на ладонь два с половиной-три миллилитра жидкости и после этого протереть руки. Такое количество антисептика позволит иметь увлаженные руки на протяжение 20-30 секунд: "Именно эти 20-30 секунд приведут к тому, что антисептическое средство подействует на микроорганизмы и вирусы, которые находятся у нас на ладонях".