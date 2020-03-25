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Продукты, которые помогут очистить легкие в период пандемии

Продукты, которые помогут очистить легкие в период пандемии
07:29 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Существуют продукты, которые способы оказывать очищающий эффект на легкие.

Пандемия коронавирусной инфекции, которая приводит к развитию пневмонии, вызвала панику среди населения планеты. И это не случайно, ведь легкие — это один из самых важных органов человека. Он работает 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Ежедневно человек совершает более 20 тысяч вдохов и выдохов.

Мало кто из людей может похвастаться хорошим состоянием легких. На их здоровье влияют многие факторы: вредные привычки, в том числе и курение, загрязненная окружающая среда, вредная еда и многое другое.

Медики рекомендуют употреблять больше воды, поскольку она способствует выводу из организма токсинов, а легкие являются одним из самых активных мест в организме, где скапливаются вредные вещества.

Также хорошо очищают легкие следующие продукты:

  • Имбирь и куркума;

  • Продукты с содержанием магния;

  • Грейпфруты и гранаты;

  • Яблоки;

  • Ягоды;

  • Продукты с содержанием витамина С;

  • Чеснок;

  • Продукты с фолиевой кислотой;

  • Продукты с содержанием омега-3 жирных кислот;

  • Крестоцветные овощи

  • Продукты с содержанием каротиноидов.

Первые симптомы коронавируса

Инкубационный период китайского коронавируса может длиться от 2 до 14 дней. В этот период человек не испытывает симптомов и не догадывается о болезни.

А первые симптомы можно перепутать с другими обычными зимними инфекциями такими как ОРВИ или грипп. Может появляться насморк, дискомфорт в горле, повышение температуры и слабость. Поэтому нужно при первых же признаках сообщить своему семейному врачу.

Напоминаем, как отличить коронавирус от гриппа и простуды!

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Питание, Здоровье, Продукты питания, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Советы медиков, Пандемия коронавируса, Как уберечься от коронавируса, Что есть в период крантина.
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