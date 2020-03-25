Продукты, которые помогут очистить легкие в период пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции, которая приводит к развитию пневмонии, вызвала панику среди населения планеты. И это не случайно, ведь легкие — это один из самых важных органов человека. Он работает 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Ежедневно человек совершает более 20 тысяч вдохов и выдохов.
Мало кто из людей может похвастаться хорошим состоянием легких. На их здоровье влияют многие факторы: вредные привычки, в том числе и курение, загрязненная окружающая среда, вредная еда и многое другое.
Медики рекомендуют употреблять больше воды, поскольку она способствует выводу из организма токсинов, а легкие являются одним из самых активных мест в организме, где скапливаются вредные вещества.
Также хорошо очищают легкие следующие продукты:
Имбирь и куркума;
Продукты с содержанием магния;
Грейпфруты и гранаты;
Яблоки;
Ягоды;
Продукты с содержанием витамина С;
Чеснок;
Продукты с фолиевой кислотой;
Продукты с содержанием омега-3 жирных кислот;
Крестоцветные овощи
Продукты с содержанием каротиноидов.
Первые симптомы коронавируса
Инкубационный период китайского коронавируса может длиться от 2 до 14 дней. В этот период человек не испытывает симптомов и не догадывается о болезни.
А первые симптомы можно перепутать с другими обычными зимними инфекциями такими как ОРВИ или грипп. Может появляться насморк, дискомфорт в горле, повышение температуры и слабость. Поэтому нужно при первых же признаках сообщить своему семейному врачу.
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