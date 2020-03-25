Легкий способ избежать заражения коронавирусом с помощью натуральных средств

Новости шоу бизнеса:Эксперты советуют вырабатывать привычки, усиливающие сопротивляемость организма вирусам.

Укрепление иммунной системы, использование натуральных средств с противовирусными свойствами может быть эффективной стратегией, чтобы избежать возможного заражения новым коронавирусом. В частности, медики советуют культивировать привычки, повышающие устойчивость организма к вирусам.

Как сообщается, лекарств от нового коронавируса не существует – сегодня пациентов можно лечить только с помощью существующих противовирусных препаратов ограниченной эффективности и средств, борющихся с симптомами (лихорадка, воспаление, боль). Также рекомендуются общие профилактические меры – избегание прямых социальных контактов, частое мытье рук.

Но существуют ли натуральные средства, позволяющие избежать заражения новым коронавирусом предотвращения коронавируса Ухань? Ответ на этот вопрос дает испанский журнал Cuerpomente.

Ежедневно употреблять от 5 до 10 порций свежих фруктов и овощей,

Спать не меньше 7 часов. Достаточный сон способствует сохранению нужного количества активных иммунных клеток, обнаруживающих и уничтожающих вирусы.

Делать перерывы в работе и практиковать медитацию, дыхательные упражнения или любые другие техники расслабления.

Выполнять упражнения. Если нет противопоказаний, минимальная доза упражнений, даже для пожилых людей, должна составлять 30 минут три дня в неделю.

Также в сезон разгула вирусных инфекций полезно использовать натуральные растительные средства с противовирусными свойствами.

Орегано. Добавляйте к разным блюдам – эта приправа содержит мощное противовирусное вещество карвакрол.

Базилик. Его потребление может значительно повысить уровень иммунных Т-клеток, действующих как убийцы вирусных частиц.

Чеснок. Чтобы избежать заражения вирусами, его следует употреблять в сыром виде.

Эхинацея. Натуральное средство эффективно стимулирует защитную деятельность иммунной системы.

Бузина. Одно из самых сильных противовирусных растений.

Солодка. В испытаниях in vitro активные ингредиенты солодки оказались способны уничтожать вирус SARS.

Имбирь. Обладает высокой концентрацией веществ гингерол и зингерон, которые могут подавлять размножение вирусов, проникающих в здоровые клетки.