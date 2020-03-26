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Мало кто знает: свойства яиц, которые не всем известны

Мало кто знает: свойства яиц, которые не всем известны
13:39 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Научные сотрудники Вашингтонского университета рассказали о свойствах куриных яиц.

Куриные яйца обладают некоторыми полезными свойствами, о которых мало кто знает.

Например, цвет яйца не определяется случайным способом. Все зависит от породы курицы, которая его снесла. Так, белые яйца несут птицы с белым оперением, а рыжие курицы – рыжие.

Цвет желтка можно определить, что принимала в пищу пернатая. Светлый желток говорит о том, что курица ела ячмень и пшеницу, а более темный – овощи. Также известно, что габариты продукта зависят от возраста несушки. Чем старше она, тем объемнее яйцо.

Два яйца содержат в себе 186 граммов холестерина, это больше положенной нормы человеку в два раза. При употреблении яиц организм более оперативно борется с усталостью, к тому же, в их составе имеется холин, который способен улучшить память.

Почему куриные яйца нужно варить не дольше 10 минут

Также следует отметить, что для варки яиц рекомендуется применять купленные не менее полуторы недели назад. Это объясняется тем, что свежие яйца сложно очищаются.

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Питание, Здоровье, Вред, Польза, Куриные яйца.
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