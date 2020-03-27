Не очень хорошие новости: к чему может привести чрезмерное потребление соли

Новости шоу бизнеса:Чрезмерное потребление соли негативно сказывается на иммунитете.

Высокое содержание соли в диете уже известно своим негативным влиянием на кровяное давление. Но, на этом плохие новости не заканчиваются. Ученые выяснили, что чрезмерное потребление соли также чревато проблемами для иммунной системы.

Исследование было представлено Университетской клиникой Бонны. Ученые провели эксперимент сначала на мышах. Группе животных предлагалась диета с высоким содержанием соли. В результате грызуны стали восприимчивее к инфекциям бактериального типа.

Когда к исследованию присоединились добровольцы, ученые обнаружили, что группа употреблявшая шесть грамм соли (при норме в пять грамм) демонстрировала выраженный иммунодефицит. С результатами можно ознакомиться в журнале Science Translational Medicine.

"Нам впервые удалось продемонстрировать, что потребление соли сверх меры негативно влияет на иммунную систему", - прокомментировал результаты доктор Кристиан Куртс из Института экспериментальной иммунологии при Боннском университете.