Страх коронавируса: советы психолога, как не сойти с ума в период карантина

Новости шоу бизнеса:В период карантина очень важно заботиться не только о своем физическом состоянии, но и о психологическом.

Мир перегружен информацией о коронавирусе. Правительства объявляют карантин, люди закрываются в своих домах и погружаются в тревогу и страх.

Сейчас пришло время объединяться. Речь идет о психологическом единении, о поддержке и понимании. Весь мир борется с новым вирусом, который распространяется очень быстрыми темпами. В этом случае самое главное – сохранять трезвость ума, не впадать в панику. Да, это сложно. Но именно это поможет немного сдержать инфекцию.

Мировые психологи дали несколько дельных советов, как вести себя, если вы принадлежите к людям с повышенным риском заражения, если вы уже заразились или просто боитесь, что этот вирус скоро коснется вашего дома. Итак, давайте возьмем себя в руки и справимся со страхом, волнением и беспокойством в период коронавируса.

1. Советы для тех, кто боится заразиться

Тревога может проявляться в разных формах: нервозностью, волнением, бдительностью, неспособностью думать о чем-то другом, потребностью постоянно проверять информацию о коронавирусе, неспособностью выполнять домашнюю работу из-за тревожных мыслей. Кроме того, это может сказываться на вашем сне и на беспокойстве за родных, которые вынужденно выходят на улицу.

Определите мысли, которые негативно на вас влияют. Постоянные мысли о вирусе могут спровоцировать симптомы, которые ухудшают ваше психологическое состояние.

Признайте ваши тревоги и примите их. Если необходимо, поделитесь своими чувствами с близкими людьми, чтобы найти помощь и поддержку. Найдите надежные источники информации. Читайте новости только по проверенным каналам, чтобы не ухудшать настроение фейковыми постами. Информируйте своих близких и друзей, но не создавайте панику.

Избегайте переизбытка информацией. Не стоит постоянно контролировать ситуацию в мире, просматривая Telegram или Facebook. Это только усилит чувство тревоги и страха.

Беспокойтесь о себе. Будьте оптимистичны. Не нужно постоянно говорить о коронавирусе со своими друзьями или близкими. Работайте, убирайте, творите, учитесь... У вас есть много вариантов, чтобы не поддаться панике и страху.

2. Советы для людей с повышенным риском заражения

Придерживайтесь рекомендаций врачей. Они лучше знают, что можно делать, а чего нельзя. И знают об это намного лучше, чем ваши бабушки, поверьте.

Изучайте правдивую информацию. Заражение – это не конец вашей жизни. Эффективное лечение приведет к быстрому выздоровлению.

Не паникуйте. Да, изоляция может спровоцировать стресс, тревогу, усиленное чувство страха и даже гнев. Однако важно поддерживать контакт с близкими через социальные сети. Это даст вам возможность не падать духом.

Составляйте план на день. Используйте это время, чтобы заняться любимыми делами, на которые не хватало времени: читайте, смотрите фильмы, рисуйте, пишите...

3. Советы для тех, кто столкнулся с вирусом

Помимо всех вышеперечисленных рекомендаций, стоит придерживаться и других простых психологических советов при борьбе с вирусом.

Отбрасывайте навязчивые идеи. Не нужно сразу же думать о самом плохом. Будьте реалистом. Большинство людей вскоре выздоравливают.

Вспомните о вашем прошлом опыте. Если вы чувствуете страх и безысходность, попытайтесь вспомнить, сколько всего вы пережили. У вас хватило сил и ресурсов, чтобы преодолеть другие болезни, беды, трагедии, неудачи...

Отдохните от телефона. Сейчас интернет, социальные сети перегружены информацией о коронавирусе. От этой информации невозможно оградиться, она стала источником страха. Вам стоит заняться только своим здоровьем, следовать рекомендациям врачей, принимать лекарства, изолироваться от других людей. Достаточно посмотреть новости утром и вечером, чтобы не перегружать себя информацией. Еще раз настаиваем на том, что вы должны следить за новостями только из проверенных, официальных источников! Зачем сеять панику из-за фейков или желтой прессы? Отдохните от телефона, включите любимый фильм, делайте все процедуры для лечения. Верьте в скорейшее выздоровление, ведь так и произойдет!

Определите и признайте страх. Страх – это не плохое чувство само по себе. Плохо, когда он возникает в безопасной ситуации или, наоборот, не возникает в ситуации реального риска. Еще хуже, когда страх настолько сильный, что он блокирует все остальные эмоции и действия. В этом случае вам понадобится психологическая помощь близких людей. Наш прошлый опыт и травмы тоже имеют большое влияние. Дело в том, что на нашей психике остаются отпечатки. Важно понять, что за страх сидит в вас? Страх заболеть и умереть, страх заразить кого-то другого, страх, что заболеют ваши близкие, страх остаться без денег, страх одиночества, смерти... Посмотрите в глаза своему страху. Возможно, вы уже переживали подобное. Вспомните, что вы вышли из той ситуации целой и невредимой.

Главное - помните, что вы справитесь. Ешьте правильную, здоровую еду. Занимайтесь спортом без всяких отговорок, укрепляйте свое тело любыми возможными способами.