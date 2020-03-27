Скачать
Пятница, 27.03.2020
В Украине резко возросло количество больных COVID-19
В Украине резко возросло количество больных COVID-19
За сутки 60 тысяч случаев заражения: как распространяется COVID-19 в мире (Карта)
За сутки 60 тысяч случаев заражения: как распространяется COVID-19 в мире (Карта)
Челси собирается купить Нойера
Челси собирается купить Нойера
Венедиктов день, Фёдор-скотник: приметы и обряды 27 марта
Венедиктов день, Фёдор-скотник: приметы и обряды 27 марта

Страх коронавируса: советы психолога, как не сойти с ума в период карантина

Смотрите фото (4)
Страх коронавируса: советы психолога, как не сойти с ума в период карантина
10:41 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В период карантина очень важно заботиться не только о своем физическом состоянии, но и о психологическом.

Мир перегружен информацией о коронавирусе. Правительства объявляют карантин, люди закрываются в своих домах и погружаются в тревогу и страх.

Сейчас пришло время объединяться. Речь идет о психологическом единении, о поддержке и понимании. Весь мир борется с новым вирусом, который распространяется очень быстрыми темпами. В этом случае самое главное – сохранять трезвость ума, не впадать в панику. Да, это сложно. Но именно это поможет немного сдержать инфекцию.

Мировые психологи дали несколько дельных советов, как вести себя, если вы принадлежите к людям с повышенным риском заражения, если вы уже заразились или просто боитесь, что этот вирус скоро коснется вашего дома. Итак, давайте возьмем себя в руки и справимся со страхом, волнением и беспокойством в период коронавируса.

1. Советы для тех, кто боится заразиться

Тревога может проявляться в разных формах: нервозностью, волнением, бдительностью, неспособностью думать о чем-то другом, потребностью постоянно проверять информацию о коронавирусе, неспособностью выполнять домашнюю работу из-за тревожных мыслей. Кроме того, это может сказываться на вашем сне и на беспокойстве за родных, которые вынужденно выходят на улицу.

Определите мысли, которые негативно на вас влияют. Постоянные мысли о вирусе могут спровоцировать симптомы, которые ухудшают ваше психологическое состояние.

Как укрепить иммунитет во время коронавируса?
Как укрепить иммунитет во время коронавируса?Читать полностью

Признайте ваши тревоги и примите их. Если необходимо, поделитесь своими чувствами с близкими людьми, чтобы найти помощь и поддержку. Найдите надежные источники информации. Читайте новости только по проверенным каналам, чтобы не ухудшать настроение фейковыми постами. Информируйте своих близких и друзей, но не создавайте панику.

Избегайте переизбытка информацией. Не стоит постоянно контролировать ситуацию в мире, просматривая Telegram или Facebook. Это только усилит чувство тревоги и страха.

Беспокойтесь о себе. Будьте оптимистичны. Не нужно постоянно говорить о коронавирусе со своими друзьями или близкими. Работайте, убирайте, творите, учитесь... У вас есть много вариантов, чтобы не поддаться панике и страху.

2. Советы для людей с повышенным риском заражения

Придерживайтесь рекомендаций врачей. Они лучше знают, что можно делать, а чего нельзя. И знают об это намного лучше, чем ваши бабушки, поверьте.

Изучайте правдивую информацию. Заражение – это не конец вашей жизни. Эффективное лечение приведет к быстрому выздоровлению.

Не паникуйте. Да, изоляция может спровоцировать стресс, тревогу, усиленное чувство страха и даже гнев. Однако важно поддерживать контакт с близкими через социальные сети. Это даст вам возможность не падать духом.

Составляйте план на день. Используйте это время, чтобы заняться любимыми делами, на которые не хватало времени: читайте, смотрите фильмы, рисуйте, пишите...

3. Советы для тех, кто столкнулся с вирусом

Помимо всех вышеперечисленных рекомендаций, стоит придерживаться и других простых психологических советов при борьбе с вирусом.

Отбрасывайте навязчивые идеи. Не нужно сразу же думать о самом плохом. Будьте реалистом. Большинство людей вскоре выздоравливают.

Вспомните о вашем прошлом опыте. Если вы чувствуете страх и безысходность, попытайтесь вспомнить, сколько всего вы пережили. У вас хватило сил и ресурсов, чтобы преодолеть другие болезни, беды, трагедии, неудачи...

Какие шаги нужно предпринять при подозрении на коронавирус
Какие шаги нужно предпринять при подозрении на коронавирусЧитать полностью

Отдохните от телефона. Сейчас интернет, социальные сети перегружены информацией о коронавирусе. От этой информации невозможно оградиться, она стала источником страха. Вам стоит заняться только своим здоровьем, следовать рекомендациям врачей, принимать лекарства, изолироваться от других людей. Достаточно посмотреть новости утром и вечером, чтобы не перегружать себя информацией. Еще раз настаиваем на том, что вы должны следить за новостями только из проверенных, официальных источников! Зачем сеять панику из-за фейков или желтой прессы? Отдохните от телефона, включите любимый фильм, делайте все процедуры для лечения. Верьте в скорейшее выздоровление, ведь так и произойдет!

Определите и признайте страх. Страх – это не плохое чувство само по себе. Плохо, когда он возникает в безопасной ситуации или, наоборот, не возникает в ситуации реального риска. Еще хуже, когда страх настолько сильный, что он блокирует все остальные эмоции и действия. В этом случае вам понадобится психологическая помощь близких людей. Наш прошлый опыт и травмы тоже имеют большое влияние. Дело в том, что на нашей психике остаются отпечатки. Важно понять, что за страх сидит в вас? Страх заболеть и умереть, страх заразить кого-то другого, страх, что заболеют ваши близкие, страх остаться без денег, страх одиночества, смерти... Посмотрите в глаза своему страху. Возможно, вы уже переживали подобное. Вспомните, что вы вышли из той ситуации целой и невредимой.

Как перестать беспокоиться и паниковать: пять успокаивающих напитков

Главное - помните, что вы справитесь. Ешьте правильную, здоровую еду. Занимайтесь спортом без всяких отговорок, укрепляйте свое тело любыми возможными способами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Страх, Тревога, Психолог, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся печенье и узнайте особенности Вашего характера
02 Чрезвычайная ситуация это не чрезвычайное положение: Зеленский успокоил украинцев
03 Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения
04 "Это не вирус, который проходит через две недели": в Гарварде дали прогноз по длительности пандемии
05 Звезда "Крокодила Данди" скончался от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Совсем скоро: когда и как Украина переведет стрелки часов
Совсем скоро: когда и как Украина переведет стрелки часов
Синоптики рассказали, какими будут последние дни марта
Синоптики рассказали, какими будут последние дни марта
Глава ВОЗ: Пандемия ускоряется, могут умереть миллионы
ВОЗ: Пандемия ускоряется, могут умереть миллионы
Меган Маркл нашла работу: что известно
Меган Маркл нашла работу: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь