Известные всем нам продукты питания, которые могут нанести вред организму

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Как известно, употребление фруктов и овощей в большинстве случаев положительно сказывается на здоровье. Однако, это не значит, что их можно употреблять в неконтролируемом количестве, поскольку эффект может быть прямо противоположный.

Одним из таких продуктов зарубежные медики называют морковь. Это связано с тем, что ее излишнее употребление чревато повышением каротиноидов в крови, что, в свою очередь, приводит к пигментации кожи.