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Известные всем нам продукты питания, которые могут нанести вред организму

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Известные всем нам продукты питания, которые могут нанести вред организму
02:13 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Названы продукты, чрезмерное употребление которых может вызвать проблемы со здоровьем.

  • 1

    Как известно, употребление фруктов и овощей в большинстве случаев положительно сказывается на здоровье. Однако, это не значит, что их можно употреблять в неконтролируемом количестве, поскольку эффект может быть прямо противоположный.

    Одним из таких продуктов зарубежные медики называют морковь. Это связано с тем, что ее излишнее употребление чревато повышением каротиноидов в крови, что, в свою очередь, приводит к пигментации кожи.

  • 2

    Также следует внимательнее относиться и к авокадо, который хоть сам по себе очень полезен, в частности, эффективен в плане снижения вредного холестерина, но все же достаточно калориен. Поэтому употребление его в больших количествах может поспособствовать появлению проблем с закупоркой артерий.

  • 3

    Также в этом списке стоят и богатые питательными веществами и витаминами соевые продукты, однако, например, при проблемах с щитовидной железой это может стать препятствием для действия применяемых для лечения гормональных препаратов.

  • 4

    Еще одним продуктом, который может вызвать проблемы со здоровьем, медики назвали семена чиа, большая полезность которых состоит в высоком содержании Омега-3. Однако, как отмечают специалисты, находящиеся в них полиненасыщенные жирные кислоты усваиваются значительно хуже, чем, например, те, что содержатся в рыбе.

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