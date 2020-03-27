Как сохранить кожу рук молодой и нежной: советы по уходу

Новости шоу бизнеса:Регулярное мытье рук, антисептики спасают от бактерий и в то же время повреждают кожные покровы.

Американские специалисты рассказали, как избежать сухости и трещин на руках.

Скажите нет горячей воде

Дерматологи советуют мыть руки с мылом в теплой воде не менее 20 секунд. Тщательно промывать участки между пальцами, в зоне запястья, под ногтями. Частое мытье рук в горячей воде вызывает повреждения кожи, что усложняет удаление бактерий.

Используйте увлажняющее мыло

Частое использование мыла может привести к сухости, шелушению кожи. По замечанию экспертов, обычный брусок можно заменить мылом кремовой консистенции. Важно, чтобы в составе средства были глицерин и ланолин.

Наносите увлажняющий крем

При интенсивной гигиене рук нарушается целостность липидного барьера кожи. В итоге она теряет влагу, становится более уязвимой для бактерий и аллергенов. Чтобы этого не произошло, как можно чаще наносите увлажняющий крем.

В состав защитных средств должны входить ланолиновая кислота, стеариновая кислота, каприловые или каприновые триглицериды, минеральное масло, сквален, карбоновая кислота, лактат натрия, мочевина.

Надевайте перчатки

В дополнение к увлажняющему крему используйте хлопковые перчатки. После нанесения крема, наденьте их и оставьте на руках на 1-2 часа. Для усиления эффекта – на ночь.

Берите в оборот вазелин и пластыри

Если страдаете от экземы или псориаза, тщательное мытье рук может усугубить кожные проблемы. Чтобы избежать покраснений, зуда, жжения, используйте бальзам для кожи, например обычный вазелин.

Наносите средство непосредственно на язвы и потрескавшиеся области. Если есть глубокие царапины, порезы, небольшие раны, используйте жидкий пластырь. Благодаря такой "искусственной коже" пораженное место будет в безопасности от внешних раздражителей.

Перед едой - только мыло

Дезинфицирующие средства для рук - еще один вариант оградиться от инфекции. Но эксперты предупреждают: перед едой, после посещения ванной комнаты или при следах заметных загрязнений используйте только мыло.

Легкие движения

"Правильное" вытирание рук предотвратит появление микроссадин. Лучше брать бумажные полотенца и аккуратно "промакивать" руки. При использовании обычных полотенец заменяйте их чистыми каждые три дня. Всегда насухо вытирайте кожу, избегайте частых трений.