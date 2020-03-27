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Как сохранить кожу рук молодой и нежной: советы по уходу

Как сохранить кожу рук молодой и нежной: советы по уходу
17:59 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Регулярное мытье рук, антисептики спасают от бактерий и в то же время повреждают кожные покровы.

Американские специалисты рассказали, как избежать сухости и трещин на руках.

Скажите нет горячей воде

Дерматологи советуют мыть руки с мылом в теплой воде не менее 20 секунд. Тщательно промывать участки между пальцами, в зоне запястья, под ногтями. Частое мытье рук в горячей воде вызывает повреждения кожи, что усложняет удаление бактерий.

Используйте увлажняющее мыло

Частое использование мыла может привести к сухости, шелушению кожи. По замечанию экспертов, обычный брусок можно заменить мылом кремовой консистенции. Важно, чтобы в составе средства были глицерин и ланолин.

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Наносите увлажняющий крем

При интенсивной гигиене рук нарушается целостность липидного барьера кожи. В итоге она теряет влагу, становится более уязвимой для бактерий и аллергенов. Чтобы этого не произошло, как можно чаще наносите увлажняющий крем.

В состав защитных средств должны входить ланолиновая кислота, стеариновая кислота, каприловые или каприновые триглицериды, минеральное масло, сквален, карбоновая кислота, лактат натрия, мочевина.

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Надевайте перчатки

В дополнение к увлажняющему крему используйте хлопковые перчатки. После нанесения крема, наденьте их и оставьте на руках на 1-2 часа. Для усиления эффекта – на ночь.

Берите в оборот вазелин и пластыри

Если страдаете от экземы или псориаза, тщательное мытье рук может усугубить кожные проблемы. Чтобы избежать покраснений, зуда, жжения, используйте бальзам для кожи, например обычный вазелин.

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Наносите средство непосредственно на язвы и потрескавшиеся области. Если есть глубокие царапины, порезы, небольшие раны, используйте жидкий пластырь. Благодаря такой "искусственной коже" пораженное место будет в безопасности от внешних раздражителей.

Перед едой - только мыло

Дезинфицирующие средства для рук - еще один вариант оградиться от инфекции. Но эксперты предупреждают: перед едой, после посещения ванной комнаты или при следах заметных загрязнений используйте только мыло.

Легкие движения

"Правильное" вытирание рук предотвратит появление микроссадин. Лучше брать бумажные полотенца и аккуратно "промакивать" руки. При использовании обычных полотенец заменяйте их чистыми каждые три дня. Всегда насухо вытирайте кожу, избегайте частых трений.

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Все по теме:

Кожа, Уход за кожей, Уход, Руки, Коронавирус, Мытье рук.
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