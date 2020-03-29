Домашняя усталость: как оставаться бодрым во время изоляции

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Вы спали слишком мало или слишком много

Недостаток сна является основной причиной повседневной усталости. Но переизбыток сна может также утомить вас. Эрика Баум, врач общей практики и президент Немецкого общества общей и семейной медицины, объясняет:

"Взрослые должны спать от шести до восьми часов, чтобы тело могло восстановиться. Но оптимальное время сна отличается от человека к человеку".

Совет: послеобеденный сон продолжительностью до 20 минут увеличивает работоспособность.