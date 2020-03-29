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Домашняя усталость: как оставаться бодрым во время изоляции

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Домашняя усталость: как оставаться бодрым во время изоляции
04:56 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:5 наиболее распространенных причин, и советы врача, как вновь почувствовать бодрость.

  • 1

    Вы спали слишком мало или слишком много

    Недостаток сна является основной причиной повседневной усталости. Но переизбыток сна может также утомить вас. Эрика Баум, врач общей практики и президент Немецкого общества общей и семейной медицины, объясняет:

    "Взрослые должны спать от шести до восьми часов, чтобы тело могло восстановиться. Но оптимальное время сна отличается от человека к человеку".

    Совет: послеобеденный сон продолжительностью до 20 минут увеличивает работоспособность.

  • 2

    Ели сладкое на завтрак

    Сахара может утомить - он является быстрым источником энергии, но после первого всплеска производительность падает, вы чувствуете слабость, сонливость.

    Совет: обеспечьте организм достаточным количеством энергии, включите в свой завтрак клетчатку и сложные углеводы. Замените хлеб с джемом на свежие фрукты и кашу.

  • 3

    Вы пьете алкоголь или принимаете снотворное

    Алкоголь оказывает влияние на качество сна. Выпиваете перед сном? Это не приносит пользы. То же касается и снотворного. Хотя они увеличивают продолжительность сна, сон не полноценный.

    Совет: поговорите с врачом, если чувствуете, что нуждаетесь в лекарствах или алкоголе.

  • 4

    Вы напряжены

    Постоянный стресс и гнев негативно влияют на здоровье - страдает качество сна и мотивация. Плохое настроение истощает запасы энергии.

    Совет: старайтесь сознательно включать перерывы в повседневную жизнь, это даст больше энергии для повседневной жизни.

  • 5

    Вы мало двигаетесь

    Регулярные физические упражнения стимулируют кровообращение и обмен веществ.

    Совет: взрослые должны тренироваться 150 минут в неделю или 75 минут интенсивно.

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Здоровье, Бодрость, Карантин, Утомление.
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