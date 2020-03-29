Домашняя усталость: как оставаться бодрым во время изоляции

Вы спали слишком мало или слишком много
Недостаток сна является основной причиной повседневной усталости. Но переизбыток сна может также утомить вас. Эрика Баум, врач общей практики и президент Немецкого общества общей и семейной медицины, объясняет:
"Взрослые должны спать от шести до восьми часов, чтобы тело могло восстановиться. Но оптимальное время сна отличается от человека к человеку".
Совет: послеобеденный сон продолжительностью до 20 минут увеличивает работоспособность.
Ели сладкое на завтрак
Сахара может утомить - он является быстрым источником энергии, но после первого всплеска производительность падает, вы чувствуете слабость, сонливость.
Совет: обеспечьте организм достаточным количеством энергии, включите в свой завтрак клетчатку и сложные углеводы. Замените хлеб с джемом на свежие фрукты и кашу.
Вы пьете алкоголь или принимаете снотворное
Алкоголь оказывает влияние на качество сна. Выпиваете перед сном? Это не приносит пользы. То же касается и снотворного. Хотя они увеличивают продолжительность сна, сон не полноценный.
Совет: поговорите с врачом, если чувствуете, что нуждаетесь в лекарствах или алкоголе.
Вы напряжены
Постоянный стресс и гнев негативно влияют на здоровье - страдает качество сна и мотивация. Плохое настроение истощает запасы энергии.
Совет: старайтесь сознательно включать перерывы в повседневную жизнь, это даст больше энергии для повседневной жизни.
Вы мало двигаетесь
Регулярные физические упражнения стимулируют кровообращение и обмен веществ.
Совет: взрослые должны тренироваться 150 минут в неделю или 75 минут интенсивно.