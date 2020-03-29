Самые опасные места в магазинах в период пандемии

Новости шоу бизнеса:Врачи советуют носить в кармане антисептик и обрабатывать руки после каждого похода в магазин.

Коронавирус оставляет свои следы на поверхностях.

Специалисты, изучающие убойную силу нынешнего коронавируса, объяснили, где в магазинах может поджидать вас опасность. Как выяснилось, японцы вовсе не для того закупали тонны туалетной бумаги, для чего подумали россияне, бросившиеся повторять вслед за ними. Просто в Японии подошли очень ответственно к угрозе заражения через предметы, которых касался больной. Поэтому они носят с собой рулоны туалетной бумаги и антибактериальные салфетки, чтобы протирать все поверхности, прежде, чем взяться за ручку двери или поручень на эскалаторе.

В магазинах инфекция может оставаться на ручках тележек, корзинках для продуктов. В обычное время – это плесень, грибки, стафилококки, а сейчас COVID-19.

Хотя сотрудникам торговых точек предписано регулярно мыть залы, тележки, корзины, двери и все, чего могут касаться покупатели, обеззараживающими средствами, лучше не рисковать.

Вирус можно подхватить и напрямую от покупателя. Особенно у кассы, где маркеты сознательно создают очереди, давая посетителям возможность еще чего-нибудь прикупить лишнего за время ожидания. Сейчас это недопустимо. Роспотребнадзор предписал, чтобы в торговых точках работали все кассы, а не одна-две, как обычно. Это ускорит прохождение потока покупателей и снизит опасность заражения.

После возвращения из магазина, протрите упаковки товаров, тщательно вымойте руки с мылом, снимите уличную одежду. Лучше всего брать продукты с некоторым запасом, чтобы уже завтра, а то и в этот же день, не идти в магазин снова. Но без фанатизма, загружать дома все пространство мешками гречки совершенно ни к чему.

Еще в магазине покупателей просят не трогать все подряд товары, если не собираетесь их брать, чтобы не оставлять и не собирать бактерии. А во время посещения общественных мест следует держаться друг от друга на расстоянии и не трогать руками лицо, чтобы не облегчить возможному вирусу попадание в организм через слизистые.

При этом немецкие ученые-вирусологи считают одной из спасительных мер в борьбе с пандемией COVID-19 массовое заражение коронавирусом жителей страны – до 70%. Также они назвали главные угрозы новой инфекции.