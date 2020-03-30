Коронавирус: какие продукты защитят от заражения

Новости шоу бизнеса:Какие продукты могут подготовить иммунитет к встрече с коронавирусом.

Они обладают свойствами укреплять иммунитет и уменьшать воспаление.

По мнению японских врачей, отсутствие лекарства, способного победить буйствующий на планете коронавирус, еще не повод сдаваться на волю врага. Есть множество продуктов, которые помогут не заразиться COVID-19 или перенести его в легкой форме, если избежать инфицирования не удалось. Главное их достоинство – способность укреплять иммунитет, который как раз и защищает наш организм от всякой заразы, стремящейся его покорить.

На первом месте в списке имбирь. В этом корне содержится просто невероятное количество аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, А, цинка, кальция, йода, природных антибиотиков и антимикотиков. Все это повышает сопротивляемость различным заболеваниям. А еще в имбире есть такое активное вещество — гингерол — который уменьшает воспаление, хронические боли, боль в горле.

Добавьте ко всему прочему, что имбирь обладает уникальным свойством чистить организм от многих видов токсинов: пищевых, радиационных и химических.

Мало того имбирь, наряду с куркумой, яблоками и чесноком входят в список продуктов, которые обладают способностью очищать легкие. А ведь именно дыхательную систему и легкие поражает COVID-19.

На втором месте – куркума со своим основным компонентом "куркумином", который считается мощным иммунным усилителем, действующим как противовоспалительное средство.

На третьем – чеснок, в котором много витамина С. Да, в чесноке больше этого витамина, чем в лимоне и цитрусовых. Однако, не стоит отказывать себе в удовольствии лишний раз съесть грейпфрут, апельсин, выпить чай с лимоном. Полезный витамин С хоть и в меньшем количестве содержится в клюкве, киви, черной смородине, землянике, шиповнике, рябине, бруснике, облепихе, яблоках, хурме, квашеной, брюссельской и цветной капусте, болгарском перце, помидорах, салатной зелени (петрушка, укроп, черемша), проростках пшеницы.

Насыщены витаминами и антиоксидантами ягоды, они так же укрепляют иммунную систему, что помогает организму в борьбе со всякой заразой.

Все вышеперечисленное повышает сопротивляемость человека инфекциям, вирусам, устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды, таким, как переохлаждение, например, или стрессовые ситуации.

И конечно не стоит забывать, что коронавирус – очень социальное заболевание. Если ему не давать возможности регулярно заражать все новых и новых жертв, он загрустит и сам собой сойдет на нет. Так что сидите дома, максимально ограничив во время эпидемии контакты с окружающим миром.