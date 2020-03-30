Волшебна специя: корица защитит от гипертонии

Новости шоу бизнеса:Если вы столкнулись со скачками давления, обязательно добавьте в свой рацион корицу.

Корица способна уменьшить уровень сахара в крови. Включение специи в повседневный рацион полезно для контроля диабета. Она улучшает чувствительность к инсулину и снижает артериальное давление.

Специя снижает показатели "плохого" холестерина. Речь о липопротеинах низкой плотности. Одновременно корица увеличивает показатели липопротеинов высокой плотности, то есть "хорошего" холестерина. А все благодаря компоненту под названием циннамат, снижающим активность производящего холестерин фермента. Это приводит к уменьшению уровня жирных кислот в крови.

Корица превосходно освещает дыхание. Специя убивает бактерии в полости рта. Пожуйте стручок корицы после основного приема пищи для получения свежего дыхания.

Уменьшение риска болезней сердца объясняется способностью корицы снижать холестерин, показатели триглицеридов в крови и артериального давления. Вот что делает специю ценной для сердца.

Наконец, у корицы есть способность предотвращать угревую сыпь. Вызывающие прыщи бактерии ненавидят корицу. Добавьте немного специи в маску для лица, и вы приятно удивитесь полученным результатам.