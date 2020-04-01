Для иммунитета: грибы и их полезные свойства

В грибах содержатся вещества, положительно воздействующие на работу ряда систем организма. Также они служат хорошим источником различных витаминов и минералов, позволяя сохранять здоровье даже в период активности сезонных простуд.
При наличии в рационе груздей можно укрепить бронхи и легкие, а лисички богаты витаминами A, B и B1, также в них содержатся селен и цинк, что положительно влияет на иммунитет.
Шиитаке, экстракт рейши и мейтаке помогают противостоять болезнетворным бактериям.
Грибы считаются эффективным средством для профилактики сердечно-сосудистых недугов.
В белых грибах находится укрепляющая стенки сосудов никотиновая кислота, а блюда с ними позволят избежать обусловленной дефицитом железа анемии.
Лисички также рекомендованы больным диабетом, поскольку помогают в восстановлении поджелудочной железы. Однако употреблять их не следует детям младше шести лет и тем, кто страдает от проблем с пищеварительной системой.