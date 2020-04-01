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Для иммунитета: грибы и их полезные свойства

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Для иммунитета: грибы и их полезные свойства
06:23 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Медики перечислили грибы, за счет которых можно укрепить свой иммунитет.

  • 1

    В грибах содержатся вещества, положительно воздействующие на работу ряда систем организма. Также они служат хорошим источником различных витаминов и минералов, позволяя сохранять здоровье даже в период активности сезонных простуд.

    При наличии в рационе груздей можно укрепить бронхи и легкие, а лисички богаты витаминами A, B и B1, также в них содержатся селен и цинк, что положительно влияет на иммунитет.

  • 2

    Шиитаке, экстракт рейши и мейтаке помогают противостоять болезнетворным бактериям.

  • 3

    Грибы считаются эффективным средством для профилактики сердечно-сосудистых недугов.

  • 4

    В белых грибах находится укрепляющая стенки сосудов никотиновая кислота, а блюда с ними позволят избежать обусловленной дефицитом железа анемии.

  • 5

    Лисички также рекомендованы больным диабетом, поскольку помогают в восстановлении поджелудочной железы. Однако употреблять их не следует детям младше шести лет и тем, кто страдает от проблем с пищеварительной системой.

Укрепляем иммунную систему: продукты, которые помогут

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Здоровье, Иммунитет, Грибы, Полезные свойства.
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