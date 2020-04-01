Для иммунитета: грибы и их полезные свойства

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В грибах содержатся вещества, положительно воздействующие на работу ряда систем организма. Также они служат хорошим источником различных витаминов и минералов, позволяя сохранять здоровье даже в период активности сезонных простуд.

При наличии в рационе груздей можно укрепить бронхи и легкие, а лисички богаты витаминами A, B и B1, также в них содержатся селен и цинк, что положительно влияет на иммунитет.