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Вторник, 31.03.2020

Коронавирус сравнили с другими эпидемиями: наглядное видео

Пользователь YouTube под ником morn1415, чьи научно-популярные ролики набирают миллионов просмотров, сравнил масштабы пандемии коронавирус с другими эпидемиями. В ролике указаны данные по состоянию на 28 марта, когда количество погибших составляло около 23 000 человек. Сейчас жертв - более 37 000. Для визуализации автор использовал кубики. Один маленький кубик – одна смерть, кубик с белой табличкой – 1000 смертей, с красной – 1 млн. В сравнение попали коронавирусы SARS и MERS, эбола, чума, желтая лихорадка, испанский грипп и другие патогены, которые забирали жизни в разных странах мира. Также показан график, как коронавирус распространяется по экспоненте. По словам автора, карантинные меры нужны, чтобы растянуть во времени количество больных и не допустить коллапса системы здравоохранения.
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Эпидемия, Эбола, Чума, Коронавирус, Испанский грипп, Желтая лихорадка, SARS и MERS.
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