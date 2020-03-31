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Как Клеопатра: почему стоит добавить мед в уход за кожей лица

Как Клеопатра: почему стоит добавить мед в уход за кожей лица
18:56 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мед уже довольно давно применяется как косметическое средство, а все благодаря его многочисленным свойствам и невероятной пользе для кожи.

Мед – замечательный источник витаминов и минералов для нашего организма, но он также является настоящим кладезем полезных свойств для нежной кожи лица. Еще в давние времена девушки по достоинству оценили мед в качестве косметического средства (вспомнить хотя бы Клеопатру и ее молочно-медовые ванны), но и сейчас тенденция не спадает и мед продолжают добавлять в различные средства по уходу за кожей. Если же ты любительница максимально натуральных продуктов, даже в домашних условиях можно без труда приготовить маску из меда, лосьон или крем.

Увлажнение

Мед – отличный увлажнитель, так как он способен поглощать влагу из воздуха и наполнять ею клетки, удерживая ее внутри на протяжении длительного времени. Благодаря этому кожа перестает быть сухой и шелушиться, а становится нежной, мягкой и бархатистой. Именно поэтому в магазине ты запросто найдешь несколько вариантов увлажняющего крема с медом в составе.

Борьба со старением

Не знаешь, чем полезен мед для лица? Как минимум, он станет отличным помощником в борьбе со старением кожи. Он предотвращает появление морщин, разглаживает уже существующие и делает кожу лица эластичной, упругой и подтянутой. Уже после недели применения меда для лица ты заметишь, что мелкие морщинки исчезли, а пигментные пятна стали почти незаметными.

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Очищение

Мед также будет полезен для очищения кожи – он способен очищать поры и удалять остатки кожного жира. К тому же, мед будет тонизировать кожу и даже поможет сузить поры. Поэтому маска для лица из меда является универсальным средством – она помогает очистить кожу и одновременно тонизирует ее и увлажняет.

Подходит для всех типов кожи

Мед в качестве косметического средства подойдет обладательницам разных типов кожи. Таким образом, мед можно без проблем применять для сухой, жирной, комбинированной и нормальной кожи, и даже для чувствительной кожи он подойдет замечательно! Мед содержит в себе такие минералы и микроэлементы как кальций, фосфор, железо, магний и аминокислоты, а также витамины С и В.

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Борьба с акне

Различные маски для лица с медом и тоники способны помочь в сражении с надоедливыми прыщами и черными точками, а все благодаря антибактериальным и антисептическим свойствам, которыми обладает это продукт. Мед предотвращает размножение бактерий и дезинфицирует кожу, а также избавляет от отеков и покраснений, которые могут возникать при воспалениях.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Мед, Кожа, Уход за кожей, Польза.
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