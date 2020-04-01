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Коронавирус может спровоцировать развитие проблем с сердцем

Коронавирус может спровоцировать развитие проблем с сердцем
08:55 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые рассмотрели влияние на жизненно важный орган нескольких коронавирусов и сезонного гриппа.

COVID- 19, похоже, может провоцировать развитие сердечных проблем у пациентов, которые ранее с такими заболеваниями не сталкивались.

Они обнаружили, что новый коронавирус может вызвать развитие сердечных заболеваний и усиливать уже имеющиеся. Однако команда отметила, что требуются более подробные исследования, чтобы определить, насколько новый вирус влияет на сердце и каковы долгосрочные последствия.

Ученые считают, что пациенты с легкой формой COVID- 19, которые не нуждаются в госпитализации, реже сталкиваются с проблемами с сердцем.

Коронавирус сравнили с другими эпидемиями: наглядное видео

"Разумно ожидать, что тяжелые и критические случаи оказывают более тяжелое воздействие на сердечно-сосудистую систему из-за более сильного воспаления", - отмечают они.

Как сообщалось ранее, самый большой риск заразиться коронавирусом COVID-2019 у людей с группой крови А(II).

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Сердце, Здоровье, Проблемы с сердцем, Заболевания сердца, Советы медиков.
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