Коронавирус может спровоцировать развитие проблем с сердцем

Новости шоу бизнеса:Ученые рассмотрели влияние на жизненно важный орган нескольких коронавирусов и сезонного гриппа.

COVID- 19, похоже, может провоцировать развитие сердечных проблем у пациентов, которые ранее с такими заболеваниями не сталкивались.

Они обнаружили, что новый коронавирус может вызвать развитие сердечных заболеваний и усиливать уже имеющиеся. Однако команда отметила, что требуются более подробные исследования, чтобы определить, насколько новый вирус влияет на сердце и каковы долгосрочные последствия.

Ученые считают, что пациенты с легкой формой COVID- 19, которые не нуждаются в госпитализации, реже сталкиваются с проблемами с сердцем.

"Разумно ожидать, что тяжелые и критические случаи оказывают более тяжелое воздействие на сердечно-сосудистую систему из-за более сильного воспаления", - отмечают они.

Как сообщалось ранее, самый большой риск заразиться коронавирусом COVID-2019 у людей с группой крови А(II).