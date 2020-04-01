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Как повысить свой иммунитет, чтобы противостоять коронавирусу

Как повысить свой иммунитет, чтобы противостоять коронавирусу
15:27 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

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Пока ученые всего мира без устали трудятся над созданием вакцины, способной победить коварный CОVID-19, специалисты диетологи предлагают свои способы повышения устойчивости к заболеванию.

Диетолог Альма Палау из Испанской академии питания считает, что укрепление естественных защитных функций организма и его эффективного воздействия на патогенные микроорганизмы, вызывающие инфекцию, зависит от правильного сбалансированного питания.

Это хоть и не лечит болезни и уж тем более не способно полностью предотвратить коронавирус, но увеличивает шансы не заболеть. К тому же сильный организм вполне способен противостоять даже самым опасным эпидемиям.

Согласен с коллегой и президент Испанской академии питания и диетологии Джузеппе Руссолилло. Он считает, что диета должна быть "сбалансированной и разнообразной". В меню обязательно должны входить фрукты и овощи (источник пребиотиков), цельные зерна, постное мясо, рыбу, яйца, молочные продукты (источник пробиотиков).

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Особое внимание следует уделить рыбе, орехам и оливковому маслу, в которых содержится вещества, обладающие противовоспалительным действием.

Они способствуют лучшему иммунному ответу, — пояснил специалист. При этом на укрепление иммунной системы благотворно действуют здоровый крепкий сон не менее 7 часов в сутки, физическая активность днем и отказ от вредных привычек.

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Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Полезные продукты питания, Советы медиков.
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