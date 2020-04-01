Как убрать коронавирус с поверхностей: четыре проверенных средства

Новости шоу бизнеса:Медики назвали четыре средства, которые эффективно удаляют коронавирус с различных поверхностей, включая пластмассу и алюминий.

Для минимизации риска заражения применяют растворы, в том числе мыло с водой.

В отбеливателе присутствует гипохлорид натрия, убивающий микробы. Следует разбавить его в воде и оставить жидкость на 15 минут, после чего протереть поверхности влажной тканью. В данном случае разрушается белок и рибонуклеиновая кислота (РНК) вируса. При этом необходимо использовать меры безопасности и надевать резиновые перчатки.

Далее следует медицинский спирт, эффективно поражающий бактерии за 30 с, он имеет тот же эффект, что и отбеливатель. Надо смочить ткань спиртом и протереть поверхности, жидкость за короткий период времени убивает вирусы и испаряется.

Медики напоминают, что водка или коньяк не обладают таким же действием, как медицинский спирт.

Далее называют дезинфицирующее средство для рук, основным ингредиентом которого является этанол. Концентрация компонента должна превышать 70%, в противном случае бактерии не будут уничтожены.

Мыло с водой является "первой линией защиты" благодаря воздействию на жиры вирусной оболочки, отмечают медики. Раствор поднимает микробы с поверхности, после чего они смываются, причём достаточно эффективно.

Напомним, на фоне эпидемии коронавируса многие медицинские товары стали пользоваться бешеным спросом. Это касается антибактериальных гелей. Но неужели они так же эффективны, как мытье рук с мылом - читайте в нашем материале.