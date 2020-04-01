Скачать
Среда, 01.04.2020
"Парки никуда не исчезнут и пляжи никто не украдет": Зеленский призвал украинцев оставаться дома (видео)
"Парки никуда не исчезнут и пляжи никто не украдет": Зеленский призвал украинцев оставаться дома (видео)
Респираторы и защитные костюмы: Эрдоган обещает помочь Украине
Респираторы и защитные костюмы: Эрдоган обещает помочь Украине
Уимблдон в 2020 году не состоится
Уимблдон в 2020 году не состоится
Режиссер "Трансформеров" заключил контракт с Sony
Режиссер "Трансформеров" заключил контракт с Sony

Как убрать коронавирус с поверхностей: четыре проверенных средства

Как убрать коронавирус с поверхностей: четыре проверенных средства
20:51 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Медики назвали четыре средства, которые эффективно удаляют коронавирус с различных поверхностей, включая пластмассу и алюминий.

Для минимизации риска заражения применяют растворы, в том числе мыло с водой.

В отбеливателе присутствует гипохлорид натрия, убивающий микробы. Следует разбавить его в воде и оставить жидкость на 15 минут, после чего протереть поверхности влажной тканью. В данном случае разрушается белок и рибонуклеиновая кислота (РНК) вируса. При этом необходимо использовать меры безопасности и надевать резиновые перчатки.

Далее следует медицинский спирт, эффективно поражающий бактерии за 30 с, он имеет тот же эффект, что и отбеливатель. Надо смочить ткань спиртом и протереть поверхности, жидкость за короткий период времени убивает вирусы и испаряется.

Коронавирус сравнили с другими эпидемиями: наглядное видео

Медики напоминают, что водка или коньяк не обладают таким же действием, как медицинский спирт.

Далее называют дезинфицирующее средство для рук, основным ингредиентом которого является этанол. Концентрация компонента должна превышать 70%, в противном случае бактерии не будут уничтожены.

О коронавирусе: какая группа крови более уязвима к COVID-2019

Мыло с водой является "первой линией защиты" благодаря воздействию на жиры вирусной оболочки, отмечают медики. Раствор поднимает микробы с поверхности, после чего они смываются, причём достаточно эффективно.

Напомним, на фоне эпидемии коронавируса многие медицинские товары стали пользоваться бешеным спросом. Это касается антибактериальных гелей. Но неужели они так же эффективны, как мытье рук с мылом - читайте в нашем материале.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спирт, Этанол, Вирусы, Дезинфекция, Коронавирус, Медицинский спирт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте немного нового о себе
02 Летальность COVID-19: в Минздраве успокоили украинцев
03 Поздравления с Днем смеха-2020 в стихах и открытках
04 Коронавирус в Украине: на Банковой рассказали, когда ждать пика
05 Остановка транспорта и ограничение доступа в парки: Минздрав анонсировал ужесточение карантина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Не могут вернуться домой: Украина договорилась с Индией о совместной защите граждан
Украина договорилась с Индией о совместной защите граждан
Бесплатные минуты и гигабайты: Мобильный оператор запустил програму для медиков
Бесплатные минуты и другое: Мобильный оператор запустил програму для медиков
Экономические последствия из-за COVID-19: Еврокомиссия предлагает сокращенный рабочий день
Последствия от COVID-19: Какие планы у Еврокомиссии
Католическая Пасха 2020: когда празднуют, традиции
Католическая Пасха 2020: когда празднуют, традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь