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Какие продукты вызывают головную боль

Какие продукты вызывают головную боль
12:19 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Поскольку некоторые продукты содержат вещества, которые могут вызвать боль в голове.

Основными причинами, которые провоцируют возникновение острой головной боли, являются обезвоживание, усталость и стресс.

Первая категория опасных продуктов - это выдержанные сыры: камамбер, чеддер и другие. Их опасность заключается в аминокислоте тирамине.

Обычно организм способен выделять фермент, который расщепляет тирамин, однако выделение этого фермента может быть затруднено. Тогда аминокислота начинает накапливаться в крови и повышать давление.

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Примерно такое же воздействие оказывают обработанные рыба и мясо. В них содержится не только тирамин, но и различные нитраты, которые только увеличивают его негативное воздействие.

Головная боль может начаться после употребления вина, поскольку этот напиток сильно обезвоживает организм и наполняет его дубильными веществами из кожуры винограда. Чтобы снизить вероятность возникновения головой боли нужно выбирать вино с низким содержанием дубильным веществ, например, мерло или каберне.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Головная боль, Советы медиков.
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