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В чем разница кашля при коронавирусе и простуде

В чем разница кашля при коронавирусе и простуде
20:03 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:У коронавирусной инфекции есть ряд характерных признаков, которые помогут определить COVID-19.

В настоящее время многие признаки простуды или гриппа могут приниматься за коронавирусную инфекцию. Особым фактором здесь служит кашель, который, как известно, является отличительной чертой COVID-19.

По информации 25-летнего Калума Уишарта, который две недели боролся с новым коронавирусом, у инфекции есть ряд характерных признаков, которые помогут определить COVID-19.

"Кашель настолько агрессивен, что вызывает сильную боль во всей грудной клетке и даже рвоту и диарею"- приводит его слова The Daily Record.

COVID-19 опасен не только для пожилых людей

Кроме того, по словам переболевшего коронавирусом, приступы периодически заставляют задыхаться, поскольку спазмы в легких не позволяют вдохнуть необходимый кислород.

Согласно данным NHS, признаком коронавируса является сильный кашель в течение часа и больше, а частота таких проявлений варьируется от трех и более за сутки. Медики добавляют, что при COVID-19 кашель протекает намного хуже, чем при простуде.

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Другим признаком служит высокая температура, которая сигнализирует о себе даже без использования термометра. Жар в грудной части тела и спине - яркий тому пример.

Напомнимчто в мире уже зарегистрировано 935 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Больше всего больных зафиксировано в США - 215 417, что на сегодня является самым высоким показателем в мире. На втором месте - Италия, где зафиксированы 110 574 случая заражения, на третьем - Испания - 104 118. Далее следуют Китай - 82 361 и Германия - 77 981.

С начала пандемии коронавируса по состоянию на 2 апреля в мире умерли 47 208 больных, больше всего жертв заболевания в Италии - 13 155. Вместе с тем, по данным университета, выздоровели 193 700 человек.

В Украине по состоянию на 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 20 человек. 13 заболевших выздоровели.

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Простуда, Кашель, Коронавирус, Covid-19, Калума Уишарта.
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